La Policía Adscrita a la Junta de Andalucía cumple 25 años

En diciembre de 1993, una dotación de 100 funcionarios de la Unidad de Policía Nacional Adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía inició su andadura como una unidad que ha cumplido 25 años y que, actualmente, ha llegado a alcanzar un elevado nivel de reconocimiento por parte de los andaluces.

En Málaga, 4 años más tarde inauguró su sede en la provincia. Es por ello que, aprovechando la apertura de una exposición fotográfica y de medios con motivo de la conmemoración del 25 aniversario de la unidad, se ha celebrado un acto en el edificio de la Jefatura Provincial de dicha unidad en Málaga en el que han participado el responsable de la unidad de Policía Adscrita a la Junta de Andalucía en Málaga, Miguel Ángel Sanandrés, el delegado del gobierno andaluz en Málaga, Francisco Fernández España, y el director general de Interior, Emergencias y Protección Civil, Demetrio Pérez.

En el acto, el jefe de la unidad en Málaga ha recalcado el orgullo que sienten por pertenecer al cuerpo de la Policía Nacional y de trabajar para la Junta de Andalucía, lo que para él significa "trabajar por y para los andaluces". Asimismo, Sanandrés ha calificado al colectivo como "una policía de carácter eminentemente asistencia, cercana, de compromiso con los ciudadanos e integrada en el día de día de Andalucía".

Paralelamente, el delegado del gobierno andaluz en Málaga ha agradecido y destacado la labor que realizan en Málaga y toda la comunidad andaluza, así como la exposición que espera que "sirva de homenaje y reconocimiento público a la excelencia en el trabajo que se viene desarrollando por esta unidad y siga visibilizando la relevancia de la policía". "No hay mayor tranquilidad que saber que contamos con una policía a la altura de nuestras necesidad", ha declarado Fernández.

Para finalizar, Demetrio Pérez ha manifestado la necesidad que tenía la región de "un cuerpo que diese respuesta a asuntos tan diversos pero, al mismo tiempo, tan complejos". También ha asegurado que se trata de "un proyecto que tiene un gran futuro porque Andalucía se merece más y mejor con acento andaluz porque tenemos identidad y orgullo".

Parte del equipo con el que cuenta la Policía Adscrita de la Junta

Una unidad al servicio de Andalucía



Actualmente, la Unidad de Policía Nacional Adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía la integran 514 funcionarios, distribuidos entre la Jefatura de Unidad, Servicios Centrales y las ocho provincias. En Málaga, concretamente, se encuentran 44 trabajadores.

Calificado por el jefe de la unidad en Málaga, Miguel Ángel Sanandrés, como "un referente de relevancia en el cual los andaluces se reconocen", entre sus principales funciones se encuentran la protección de menores, mujeres y colectivos más vulnerables; protección del patrimonio natural, su medio ambiente flora y fauna;la inspección y control para garantizar la seguridad en los establecimientos públicos, así como la lucha contra el juego ilegal. Además, también se encarga de la protección de personalidades y edificios propios, como el Parlamento de Andalucía o la sede de la Presidencia del Gobierno en el palacio de San Telmo.

Aunque popularmente es denominada como policía autonómica de Andalucía, a diferencia de los Mossos d'Esquadra y la Ertzaintza, en Cataluña y País vasco, respectívamente, no ha alcanzado la misma relevancia debido a que no ejerce competencias judiciales y de seguridad ciudadana ya que es una unidad complementaria al Cuerpo Nacional de Policía que ejerce unas tareas que antes realizaban o bien, este último o la Guardia Civil, asegura Sanandrés que no descarta en un futuro que la Junta de Andalucía pueda crear su propio cuerpo policial.