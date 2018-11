"En Andalucía hacen falta 8.000 plazas docentes más de las que propone Díaz"

Contento, pero no satisfecho. Así se muestra González cuando reflexiona sobre los logros adquiridos para los docentes. En esta nueva etapa que se acerca sus principales luchas pasarán por evitar la masificación de las aulas, la equiparación salarial o la eliminación de las tareas burocráticas. A nivel nacional insiste en la necesidad de un pacto y un Estatuto Docente.

­La educación, su importancia y su repercusión en el futuro lo hacen ser un tema con especial interés, sobre todo, para Andalucía que suele situarse, o suelen situarla, en una posición relegada con respecto al resto del país. El responsable de Educación de CSIF Málaga, Francisco González, analiza para La Opinión cuál es la situación en la provincia y las reivindicaciones de los docentes, a quienes considera que hay que mimar más.

¿Cómo es la situación de la educación en Málaga?

La educación en Málaga está afectada por una serie de cuestiones que son comunes en todo el sector educativo de Andalucía. La incertidumbre, sobre todo, ante la reforma de la Lomce, con informaciones diarias del ministerio sin que haya concretado un texto articulado para poder analizarlo y valorarlo crea una incertidumbre.

¿Cuál es el principal objetivo de CSIF ahora?

Desde CSIF lo que queremos es hacer un pacto de Estado y crear un Estatuto Docente porque eso relajaría al docente, aparte de lo que conllevaría realizar un pacto educativo a nivel nacional, que es la aspiración de cualquier sindicato. Que haya un pacto educativo es el principal objetivo para la tranquilidad de todos, sobre todo, para que para que cada vez que haya un cambio de Gobierno no tengamos que cambiar la Ley.

Entonces, ¿hace falta una reforma del sistema educativo?

Totalmente. Hace falta reformar el sistema educativo y crear un Estatuto Docente, a eso debemos aspirar.

¿Cómo debería ser ese Estatuto para que mejore esta situación?

Hemos logrado una serie de puntos como los permisos de paternidad, los cursillos, eliminación de descuentos por incapacidad transitoria, sería seguir en esa línea donde principalmente haya posibilidad de eliminar tareas burocráticas, bajada de ratio y equiparación salarial a nivel nacional.

Juanma Moreno lleva en su proyecto la equiparación salarial a nivel nacional. ¿Cuánto menos cobra un docente en Andalucía?

La brecha salarial sitúa a los empleados públicos andaluces en una de las posiciones más discriminatorias del país. Esta diferencia salarial, que no hace distinción entre sectores laborales ni categorías, para un docente en nuestra región supone hasta 5.000 euros menos al año si lo comparamos con uno vasco; una brecha incomprensible ante un trabajo exactamente igual. La brecha económica entre los docentes andaluces y los compañeros de otras comunidades se produce en los complementos económicos competencia de las comunidades autónomas. Es una situación insostenible e impresentable al tratarse de cuerpos nacionales donde los docentes desarrollan el mismo trabajo, independientemente de la región donde lo ejerzan. Esta discriminación salarial en Málaga afecta a más de 18.000 docentes.



Susana Díaz recoge en su programa electoral crear 12.000 nuevas plazas para docentes, ¿bastaría con esa cifra?

En ese sentido, estamos contentos pero no satisfechos. Sigue habiendo necesidades, sobre todo, en Educación Especial. Desde CSIF creemos que es necesario un incremento, aparte de esos 12.000, de 8.000 en Andalucía, ya que favorecería el desarrollo de medidas que desde nuestro sindicato llevamos tiempo reclamando como la bajada de ratios, la reducción de jornada lectiva también para maestros, los desdobles en algunas materias y un incremento de la plantilla de atención a la diversidad, entre otras.

Otra de sus propuestas es la gratuidad de los libros en el segundo Ciclo de Infantil, ¿qué le parece?

El hecho de facilitar recursos en cualquier etapa es bueno, pero creo que se debe complementar esa etapa con distinta estrategias de aprendizaje. Nos debemos adaptar al estilo de aprendizaje de los niños. Muchas veces los libros tienen que ser solo un recurso más para poder alcanzar lo que queremos a nivel de estrategias.

¿Cuáles son las demandas de los docentes malagueños?

Ahora estamos trabajando para la bajada de ratio, un tema que está preocupando bastante. Es decir, bajar de media unos cinco alumnos por aula porque las clases están masificadas y cuesta trabajo dar clase. Sobre todo en centros de Secundaria donde se hace más problemático. La masificación que hay en centros como Bezmiliana o centros de Rincón de la Victoria hace difícil dar clase de una manera normalizada. Además de la equiparación salarial; la eliminación de las tareas burocráticas porque a veces te pagan lo mismo y te quitan tiempo propio; las tutorías, que consideramos que deberían estar mejor pagadas; que haya un maestro de pedagogía terapéutica y maestro de audición y lenguaje por cada centro porque están con muchos centros compartidos y de manera muy itinerante; la recuperación salarial; o la subida de sexenio y trienio son medidas que siempre son importantes y a las que dedicamos una especial atención.

Andalucía, cuando se habla de educación, siempre se lleva la peor parte. ¿Hay un problema real?

Yo puedo decir que aquí los docentes son grandes profesionales, lo tengo más que demostrado. Emplean tiempo propio en jornadas pedagógicas y en acciones formativas. Es gente muy preparada en su mayoría. No creemos que sea un tema de docentes, sino que puede ser una causa principal el hecho de que no exista una línea clara en el tema de ejecución. El pacto primordial que queremos hacer a nivel nacional simplificaría bastante ese sentido. Tener una línea común sobre la que actuar. No que esté tanto por comunidades, dentro de ellas centros y dentro clases, sino tener una misma línea común nos podría ayudar a todos.

¿Nos pesan los tópicos y las etiquetas?

Las etiquetas pesan siempre. Y debemos no llevarlo a cabo entre nosotros mismos. Debemos rehuir e intentar ser positivos y valorar el equipo docente que tenemos en Andalucía que es muy bueno. Debemos ser más cariñosos con ellos.

¿Cuáles considera que son los mayores logros de CSIF y qué metas tienen?

Estamos contentos, no satisfechos que es principal, por lo que hemos ido consiguiendo y para este nuevo periodo tenemos que seguir en esta línea. Algunos logros han sido muy importantes para nosotros como el concursillo, las 18 horas, la mejora de las condiciones de trabajo del profesorado interino, que hemos conseguido que haya la mayor oferta de empleo público, la eliminación del descuento por IT, del descuento por bajas, o los permisos de paternidad.