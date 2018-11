Los conservatorios protestan a la Junta por sus malas condiciones

Los alumnos de los conservatorios superiores de Danza y Música de Málaga convertirán este jueves la festividad de Santa Cecilia en una jornada de reivindicación y protesta contra las malas condiciones en las que la Junta de Andalucía mantiene estas enseñanzas. Por este motivo, a las 12.00 horas leerán un comunicado conjunto ante las puertas de sus respectivos centros con el que quieren hacer visible la situación que padecen desde hace meses, y que ha empeorado a raíz del inicio del curso, ya que faltan profesores y, por tanto, no se imparten muchas clases.

Como viene informando La Opinión de Málaga desde hace un par de semanas, los alumnos se están movilizando para exigir la contratación de docentes ya que desde septiembre faltan nueve en el conservatorio superior de Danza y otros siete en el de Música. El de Danza es el único conservatorio con estas enseñanzas de toda Andalucía y, según los alumnos, "desde el comienzo del curso hemos perdido ya unas 460 horas mensuales".

Por su parte, en el conservatorio Superior de Música de Málaga faltan todavía siete profesores por incorporarse. Pero además, y según denuncian los alumnos, "no tienen suficientes cabinas de estudio y el estado de las instalaciones deja mucho que desear". Los estudiantes del Superior precisan que los aislamientos térmicos están rotos, la climatización de la sala de conciertos es inexistente, hay aulas y pasillos cerrados permanentemente porque no cumplen las condiciones de seguridad básicas y los accesos a los escenarios no están adaptados a la normativa vigente.

Además critican que el estado de los instrumentos y materiales "tiene muchísimo margen de mejora". Citan, por ejemplo, que los pianos están muy deteriorados y requieren una reparación urgente. Departamentos como el de viento metal, no cuentan con instrumental suficiente para impartir la programación de las asignaturas curriculares. Tampoco hay arpa, a pesar de ser uno de los pocos centros con esta especialidad. Y el departamento de percusión viene denunciando desde hace tiempo una gran falta y deterioro en su material e instrumental, hasta el punto de que el año pasado, el alumnado se negó a hacer los exámenes para protestar por esta situación.

A estas protestas se sumarán, en sus respectivas provincias, los alumnos de los conservatorios superiores de música de Jaén, Granada y Sevilla, afectados por problemáticas similares, deficientes condiciones en sus equipamientos, falta de instrumentos y de profesores.

De manera más general, en el comunicado que leerán los alumnos este jueves, también se destaca algunos aspectos comunes que afectan en mayor o menor medida a todos los conservatorios. Por ejemplo, las bibliotecas de estos centros educativos, "por lo general no están suficientemente dotadas y cuentan con escasos recursos informáticos y tecnológicos de acceso al alumnado", algo que, como subrayan los estudiantes, "es muy importante hoy en día en labores de investigación".

Los alumnos solicitan a la Junta de Andalucía que actué "con carácter urgente" para solucionar todos estos problemas, que cambie el proceso de elección de profesorado para que no se produzcan tan prolongados retrasos en su incorporación, así como que actualice los baremos de selección para que adecue más a lo que las enseñanzas demandan.

Y, del mismo modo, exigen una respuesta activa e inmediata a estas peticiones. "Este acto solo es un primer paso de una lista de acciones a emprender si la solución por parte de la Administración no es satisfactoria para la comunidad educativa de los conservatorios superiores de enseñanzas artísticas de Andalucía", advierten los alumnos.