"Los impuestos financian los servicios públicos a la ciudadanía"

«Cuando hablo como Beatriz Rubiño represento a unas siglas y soy consciente». Beatriz Rubiño ama a su partido y ese amor lo difunde estos días de alocada campaña. También, en estas líneas.

¿Qué está en juego en estas elecciones?

Está en juego continuar con una Andalucía con más sanidad pública, con más educación pública, con una dependencia digna y con más empleo estable y de calidad. Eso está en juego.

En el PSOE se habla de una campaña en positivo. ¿Eso significa que no se puede poner sobre la mesa lo que está mal?

En absoluto, todo lo contrario. Cuando se habla de hacer una campaña positiva y con alegría, se trata de resaltar los logros que se han conseguido en la otra legislatura. Y también es poner el acento en lo que no funciona tan bien, no cabe duda. También significa no encanallar la política y no entrar en los insultos que están vertiendo el resto de fuerzas políticas a los andaluces. Al final, todo esto se retroalimenta con la calle y el efecto es muy negativo.

¿Cuál ha sido el principal problema durante la última legislatura?

Para mí, la falta de financiación. Prácticamente, desde que ha estado gobernando Mariano Rajoy. Eso nos ha llevado a tener que priorizar determinadas áreas que para nosotros son fundamentales, como la sanidad, la educación y la dependencia.

Ahora está Pedro Sánchez.

Y se nota mucho. Hay una sensibilidad especial con Andalucía que antes no había. La financiación es una de las demandas que no vamos a dejar de reivindicar. Susana Díaz siempre lo ha dicho. Va a pedir lo mismo, gobierne quien gobierne. Pero qué duda cabe... con un gobierno en Madrid, las cosas son más fáciles para Andalucía.

¿Qué le sugiere Juanma Moreno?

Creo que es un candidato flojo, sin ningún tipo de enjundia, y que no tiene nada nuevo ni bueno que traer para Andalucía.

¿Ciudadanos ha cambiado?

Absolutamente. Yo no reconozco ni a Ciudadanos ni a Juan Marín. Durante casi cuatro años hemos tenido un pacto de investidura que ha ido bien, y que le ha dado estabilidad y le ha permitido avanzar a esta tierra. Ahora veo a un Juan Marín crispado. No es su carácter. Yo lo conozco personalmente. Ahora veo a una persona que recibe órdenes de Rivera.

¿En el PSOE se descarta al 100 por 100 a Ciudadanos para una negociación después del 2-D?

Están hipotecando cualquier posible tipo de acuerdo e hipotecando el futuro de Andalucía. ¿Para qué sirve votar, si esta fuerza de antemano se cierra a hablar con quien ha sustentado hasta ahora el Gobierno? Los demás, están poniendo el veto al PSOE.

Juan Marín ya ha retado a Juanma Moreno a pactar con él.

Es el pacto de la derecha. Un acto de hipocresía, si tenemos en cuenta que cinco minutos más tarde ya se estaban tirando los trastos a la cabeza en el debate. Luchan para ver quién es más de derechas de los dos.

¿Cree que el PSOE se podrá entender con Adelante Andalucía?

Creo que sí. Con AA compartimos muchos puntos. IU se integra en AA, y con IU ya formamos un buen Gobierno.

¿Contempla un escenario en el que se le pida a Susana Díaz que dé un paso atrás a cambio de una investidura?

No lo contemplo. Me parece una barbaridad imponerle un veto a la persona que encabeza la fuerza mayoritaria en Andalucía.

¿Hay riesgo de una repetición de elecciones en Andalucía?

Ese riesgo se podría evitar con buen talante y diálogo.

¿Los andaluces pagan demasiados impuestos?

No. Los impuestos son los que financian los servicios públicos a la ciudadanía. Debería haber una redistribución. Quien más tiene, es quien debe pagar más.