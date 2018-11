"Adelante Andalucía es la alternativa real frente al PSOE"

Viene con chaqueta de pana a la sede de La Opinión. La misma, asegura, que tanto le gusta sacar a pasear al PSOE durante la campaña. Vaticina que habrá acuerdos, pero exige un programa.

Estará contento con los votos que le otorga el CIS. Adelante Andalucía pasaría a ser segunda fuerza.

Nos sitúa en una posición muy buena. Además, sabemos que las campañas se nos suelen dar bien. Es el momento en el que a la gente sí le llegan nuestras propuestas. Nos demuestra que somos la alternativa real frente al PSOE. Frente al susanismo, no está la derecha. Está un proyecto, el nuestro, con capacidad para gobernar a Andalucía.

¿Firma los 20 escaños?

No. Nosotros salimos a ganar. Que no va a haber mayorías absolutas, eso está claro. Pero va a haber tanta igualdad, que nosotros no podemos firmar un resultado.

¿Cree que un puñado de votos pueden mover un escaño de un partido a otro?

Un puñado de votos puede decidir un escaño en Málaga. Es más, aquí puede estar en juego un diputado por tres votos.

¿Adelante Andalucía es convicción o pragmatismo?

Podemos e IU somos fuerzas que estábamos condenadas a entendernos. Aportamos lo mejor de cada una. No es por cuestión de necesidad. Es por la convicción de tener que unirnos para poder ofrecer una alternativa de izquierdas frente a un proyecto agotado de Susana Díaz.

¿Adelante Andalucía trascenderá estas autonómicas?

Sí. Es el espíritu en torno al que se ha unido Adelante Andalucía.

La unión de la izquierda siempre suena muy grandilocuente.

Yo creo que nos hemos dado cuenta de que si no nos unimos, simplemente no podemos.

¿El PSOE no entra en esa unión a la que usted alude?

Ahora mismo, el PSOE no es agente de cambio. Salvando pequeños detalles, está aplicando las mismas recetas neoliberales que aplica el PP o Ciudadanos.

Para usted, ¿el PSOE no es un partido de izquierdas?

Debería cambiar mucho. Ahora bien, el PSOE no es un agente de cambio. Los socialistas de verdad que están en el PSOE, sí. Por eso, desde Adelante Andalucía, hacemos un llamamiento a los socialistas de verdad.

El susanismo. Siempre hablan del susanismo. ¿Qué es?

El susanismo es llevar a hacer al PSOE lo mismo que haría el PP. Y a hacer lo mismo que pretende hacer Ciudadanos.

¿Van a pactar con el PSOE después del 2 de diciembre?

Por nosotros, tanto por activa como por pasiva, no va a gobernar ni el PP ni Ciudadanos. Vamos a poner un programa sobre la mesa. Si se acepta, podemos llegar a acuerdos puntuales con el PSOE. Eso, pero sin entrar en el Gobierno. La pregunta hay que hacerla a Susana Díaz: ¿Prefiere gobernar con acuerdos con Adelante Andalucía o con Ciudadanos?

¿Los políticos tienen la obligación de saber gestionar el resultado que salga el 2D?

Se abrirá un proceso en el que los programas tienen que estar sobre la mesa. No tiene que haber un periodo de inestabilidad. Siempre que el PSOE que se presenta a las elecciones, siga siendo el mismo después. Yo siempre pongo el mismo símil: el PSOE saca la chaqueta de pana en campaña y es el más izquierdista de todos. Lástima, que luego se pierden el puño y la rosa. Con el PSOE como se muestra en campaña, podemos llegar a acuerdos.

¿Están barajando la posibilidad de ligar la investidura a una marcha de Susana Díaz?

No. Claramente, no. No porque esto fuera un veto a Susana Díaz. Porque sería abrirle las puertas a la derecha. Rechazamos que Susana Díaz le abra las puertas a la derecha. Por lo tanto, nosotros no vamos a hacer lo mismo. Ahora, ¿habrá un veto por parte de Susana Díaz a Adelante Andalucía?