Aumentan en Málaga las familias, jóvenes y mujeres sin hogar

"Las vejaciones y abusos que he sufrido en la calle han hecho que retroceda al tiempo en que fui maltratada", relata María Teresa Campos, una mujer de 35 años a la que la violencia machista marcó hace 12 años y que hace poco más de un año una enfermedad circulatoria hizo que se viera en la calle. Esta madre de cuatro hijos luchó por salir del agujero en el que se vio sumida tras el maltrato, trabajando en empleos temporales y ganándose la vida como podía, pero "de la noche a la mañana me tuve que meter en un portal a vivir". Así pasó un año porque las "administraciones no tenían medios, tienen los recursos saturados y no te ayudan mucho, cubren lo básico". Pero, por fin, hace dos meses la han acogido en un piso de Asima.

Campos es el claro ejemplo de las reivindicaciones que han hecho este viernes el director de Cáritas Diocesana de Málaga, Francisco José Sánchez, y el coordinador de la Agrupación de Desarrollo para Personas Sin Hogar, Alejandro Cortina, quienes han presentado la campaña 'Estoy tan cerca que no me ves. ¿Y tú que dices? Di basta. Nadie sin hogar', con motivo de la celebración del Día de las Personas Sin Hogar, que tiene lugar este domingo 25 de noviembre.

Sánchez ha detallado que este año quieren visibilizar a las mujeres sin hogar, una realidad desconocida que es "una asignatura pendiente en la intervención social con personas sin hogar". Ellas "padecen mayor vulnerabilidad por la falta de adecuación de los servicios a su realidad, a su exposición a mayores agresiones, incluidas las sexuales, y a que en muchos casos tienen hijos a su cargo o han sufrido violencia de género. Esta situación ha ido aumentando en los últimos años, pasando del 19 por ciento en 2012 a un 24 por ciento en 2018. "Ya son una de cada cuatro personas que atendemos", ha asegurado Cortina.

Otro de los colectivos que más aumenta son los jóvenes extutelados sin hogar. De las 1.882 personas atendidas por Puerta Única (que realiza la primera atención social y en función de las características del demandante lo deriva a algunas de las plazas que gestionan las entidades) entre enero y octubre de 2018 lo que suponen 200 más que el año anterior, el 36 por ciento tienen entre 18 y 35 años. "Se ha incrementado en un 3 por ciento los más jóvenes y está muy ligado a los extutelados. A Puerta Única han llegado 58 solicitudes de extutelados", ha asegurado el edil de Derechos Sociales, Raúl Jiménez.

El director de Cáritas ha alertado de que se trata de un problema "todavía peor empezar un proceso de sinhogarismo a edad tan temprana porque acaba cronificándose". Por ello, reivindica más plazas para este colectivo, criticando que "los programas de financiación autonómica han disminuido de manera muy brusca por la parte que a Cáritas le corresponde... Estamos soportando con los fondos de particulares".

Alejandro Cortina ha lamentado la situación de estos jóvenes que están en el sistema de protección andaluz y "cuando cumplen la mayoría de edad es el peor día de sus vidas porque acaban en la calle". Jiménez, en este sentido, ha expuesto la realidad de los inmigrantes menores de edad que quedan bajo la tutela de la Junta. "En la mayoría de los casos no se ha dado un tratamiento social acompañado de una inserción laboral o no ha recibido la actualización de sus documentación, por lo que cuando cumplen los 18 años se convierten en una persona sin hogar y sin papeles, incluso habiendo sido tutelados por la propia administración".



Familias

Las unidades familiares atendidas en la oficina de Puerta Única también se han incrementado. ÇDe enero a octubre han sido un total de 133, 50 familias más que el mismo periodo anterior. Esto supone un aumento del 60,25 por ciento. "Es llamativo el número de familias que en los últimos meses han tenido un desahucio y que entran en el circuito de las personas sin hogar", ha señalado Sánchez. Y es que los precios están subiendo y en muchos casos no pueden hacer frente a dicho incremento.

El concejal ha explicado que este año ha habido diez familias en lista de espera sin tener un hogar, por lo que en 2019 se ha comprometido a "ampliar las plazas para familias para los casos de emergencia porque han sido deshauciadas".

El coordinador de la Agrupación de Desarrollo para Personas Sin Hogar ha asegurado que "sufrimos una situación de emergencia residencial". Así, han explicado que en Málaga se han producido 1.087 desahucios en 2017 y 566 correspondieron al impago de alquileres. "Esta tendencia demuestra que los desahucios por impago de alquiler superan a los desahucios por impago de hipotecas", ha confirmado Sánchez.

En este sentido, ha apuntado dos circunstancias sobre las 870 solicitudes de personas que reunen las condiciones para ser beneficiarias de ayudas al alquiler, pero no encuentran vivienda. Por un lado, ha hecho referencia a la aporofobia, pues "hay falta de disposición de los arrendatarios para alquiler sus viviendas a personas en situación de vulnerabilidad" y el número de viviendas destinadas a alquiler turístico.

Además, el director de Cáritas ha insistido en que el derecho a la vivienda es fundamental, criticando que España es uno de los países europeos con menor porcentaje de vivienda pública y social (VPO), siendo de un 2 por ciento, únicamente por delante de Estonia, Letonia, Chipre y Grecia.