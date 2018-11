"El único que no ha mantenido al PSOE en la Junta es el PP"

A pesar de su juventud, es una cara conocida en ese mundillo de la política local y regional que se reconoce con solo mirarse. Fue parlamentario en 2008, aunque se retiró por una mezcla de falta de ilusión y, como él mismo reconoce, cuestiones internas que se escriben en todos los partidos. Ahora aparca la docencia para volver a la primera fila. El propio Pablo Casado, asegura, le convenció para ir en la lista.

«La indefinición ideológica que se podía ver en el PP en los últimos años ha terminado». Con esta sentencia, Ruiz confía en que muchos que se fueron opten por Juanma Moreno el 2D.

¿Ve a Juanma Moreno como presidente de la Junta?

Sí, claro.

A pesar de las encuestas.

Yo no me creo las encuestas del todo. En 2008, iba de número ocho al Parlamento. Las encuestas nos daban seis escaños en Málaga y yo salí siendo el ocho.

El mapa político ha cambiado mucho desde el 2008.

Obviamente, Juanma Moreno no va a ser presidente con mayoría absoluta. Pero sí puede ser presidente sumando con otras fuerzas políticas.

¿Está cómodo en una hipotética coalición con Ciudadanos?

Yo creo que sí. Es la única opción de cambio que hay. Todas las demás posibilidades son con el PSOE. Y eso sería mantener la misma situación en Andalucía de los últimos 40 años. La clave está en que el PP pueda sumar con Ciudadanos. Pero la clave del cambio está también en votar al PP. Con Ciudadanos no sabemos si luego no acaba con el PSOE.

¿Ve a Juan Marín capaz de retractarse de su veto a Díaz?

Ya lo hizo en 2015.

Entonces, no puso ni de lejos tanta insistencia en negarle todo a Susana Díaz.

Insisto. Ya lo ha hecho. ¿Qué nos hace pensar que no volverá a hacerlo otra vez?

¿El no haber ido a un notario?

Yo lo que sé es lo que hemos visto ya. Hemos visto a Ciudadanos mantener al PSOE. El único partido que no ha mantenido al PSOE en la Junta es el PP. La garantía real de cambio, por lo tanto, es el PP. Apoyado, por supuesto, por Ciudadanos.

¿Ve a Juanma Moreno de vicepresidente de Marín?

Juanma no está en eso. Juanma está en ser el presidente de la Junta. No me consta nada sobre una vicepresidencia.

¿Están condenados a entenderse los dos?

Yo no diría que condenados. La política ha cambiado. Se acabaron las mayorías absolutas. Donde había dos, ahora hay cuatro. La gente quiere que nos entendamos. Y es positivo. Porque se suman ideas, se suman inquietudes, se suman propuestas, etc.

¿Entonces para que se va a un notario para vetar al PSOE?

A ver. No es un veto. Andalucía tiene una particularidad comparada con el resto de España: aquí llevamos 40 años de PSOE. Y 40 años, siendo de los últimos. Se pone por delante la necesidad de cambio. ¿Se puede llegar a acuerdos con el PSOE en Andalucía? Sí. Pero a acuerdos puntuales. Incluso, con Podemos. Pero una cosa son acuerdos puntuales para políticas concretas y otra para formar gobiernos.

¿Qué propuesta del PP destacaría por encima de las demás?

Queremos bajar los impuestos para mejorar los servicios.

En el lenguaje del PSOE, eso es un oxímoron.

Cuando bajas los impuestos, atraes a más empresas. Estas empresas luego crean más empleo y si hay más gente trabajando hay más gente pagando impuestos. Recaudas más a la larga y con eso pagas unos mejores servicios.

¿Educación pública o educación concertada?

Educación. Punto. Que cada uno opte por el modelo que prefiere. Yo creo en la libertad de elección de los padres. Uno de los grandes errores del PSOE ha sido echar a pelear a la pública y a la privada.

¿Le preocupa la fragmentación en el voto de la derecha?

No me preocupa. Cada uno tiene su modelo, pero creo que es necesario que cada uno nos entendamos.

La oferta sería la siguiente: PP, Ciudadanos y Vox. ¿Por qué elegir a su partido?

Porque es la garantía de cambio. Por una cuestión práctica, en primer lugar. Y porque el PP de los que ahora se han ido a Ciudadanos y a Vox ha vuelto con Casado.