Aumentan los casos de mujeres protegidas por violencia machista en Málaga

La subdelegada del Gobierno resalta que no solo las mujeres tienen que implicarse: «Si los hombres no se alzan contra el machismo, la igualdad nunca será posible»

El Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género –el llamado VioGén–, donde se vuelcan las denuncias por malos tratos, recogía a finales de septiembre 3.098 casos activos de violencia machista en la provincia de Málaga, 13 más que en el mismo periodo de 2017. De todas las víctimas, 49 eran menores de edad que contaban con un seguimiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Once más que el año anterior.

Así lo dio a conocer ayer la subdelegada del Gobierno, María Gámez, en un acto celebrado con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora este domingo. Este contó con personalidades del ámbito judicial, deportivo, social, policial y cultural entre los que destacaron la fiscal de Violencia hacia la Mujer de Andalucía, Flor de Torres; la jugadora de baloncesto del Unicaja Femenino Verónica Matoso, o la representante de la Plataforma Violencia Cero Esther Gálvez.

Gámez instó a toda la ciudadanía a participar y a tener conciencia social para acabar con la violencia hacia las mujeres. «Todos debemos implicarnos, no solo las víctimas y no solo las mujeres. Sin la implicación de los hombres, si ellos no se alzan contra el machismo, la igualdad nunca será posible», aseguró. En la misma línea, la subdelegada del Gobierno incidió en la necesidad de exhibir el maltrato a las mujeres «con toda su crudeza» porque «es una lacra social que hay que mostrarla como lo que es: un infierno para las víctimas y sus hijos e hijas, un ataque a las mujeres por el simple hecho de ser mujer».

Por ello, alentó a «difundirlo, propagarlo y visibilizar los malos tratos; los abusos y las agresiones sexuales; el acoso; la trata con fines de explotación sexual». En general, subrayó, «todo tipo de violencia contra nosotras».

Asesinatos

Desde el año 2003, 974 mujeres y 27 niños han sido asesinadas en España por sus parejas o exparejas, de las que 44 mujeres y tres menores han muerto este año. En Málaga han sido asesinadas dos mujeres en 2018, ascendiendo a 37 y 3 menores el número desde 2003.

Además de los datos mencionados de VioGén, en la provincia hay 59 mujeres con control telemático, una menos que en septiembre de 2018, y se han contabilizado en los nueve primeros meses del año 246 llamadas al 016, un 11,8 por ciento más que en 2017.

En cuanto a estas cifras, Gámez mostró una preocupación especial por el maltrato a las adolescentes. «Nuestros jóvenes deben saber que son libres y que ninguna mujer es propiedad de nadie», destacó. Asimismo, recordó que el Gobierno «feminista» de Pedro Sánchez está trabajando en alcanzar la igualdad en la política pública siguiendo tres pilares esenciales: activar la solidaridad, los recursos y los medios frente a la violencia machista; el compromiso cifrado en los Presupuestos Generales del Estado; y el impulso legislativo con propuestas de igualdad.

En esta sentido, María Gámez consideró que «el Pacto de Estado es un buen mecanismo para acabar con la violencia machista, por lo que debemos seguir en una línea de compromiso y voluntad conjunta». Además, «hay que implicarse con medidas legales, policiales, educativas o asistenciales y todas las instituciones, organismos públicos, partidos políticos, empresas y particulares debemos participar para combatir el maltrato y cualquier tipo de violencia sobre la mujer», insistió Gámez, que volvió a reclamar la implicación de los hombres «en esta batalla» y pidió a las mujeres «su solidaridad».