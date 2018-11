Polémica con el muñeco ´étnico´ de Baby Born

Los míticos bebés de Baby Born, de Bandai, han sido objeto de polémica en Twitter tras el lanzamiento de los muñecos interactivos de este año. El motivo: la descripción. Dan tres opciones a elegir: niño, niña o «étnico». Se trata de un niño y una niña blancos y un muñeco negro, que sería el étnico. Sin sexo y sin decir que es negro. De esta manera, lo que quizá se hizo con la intención de promover un juguete inclusivo y nada racista parece que ha terminado siendo lo contrario. Así lo defienden más de 21.000 me gusta y 10.000 retuits en un tuit de @darksoulsghana, que rezaba «Ah, los tres géneros». El periodista del Diario.es Moha Gerehou mencionó a Bandai España y les preguntó qué sexo era el étnico, por qué lo usan cuando quieren decir negro y si eran conscientes de las implicaciones que tiene crecer para las personas negras cuando las califican así. Bandai España, a través de su cuenta oficial, lamentó «el malestar que el nombre de nuestro producto haya podido causar» y lo justificó diciendo que «en nuestro país, los nombres se han traducido literalmente del producto original». A pesar de ello, en una segunda respuesta aseguraron ser conscientes de que su denominación no era la adecuada y se comprometieron a que en las próximas versiones de Baby Born esa descripción estaría modificada. Así, agradecieron el comentario y la ayuda «para mejorar». Aún así, la empresa no se ha librado de críticas y comentarios que no entienden por qué, a sabiendas de que es ofensivo, lo han sacado al mercado.