El Ayuntamiento reforzará la atención integral a las víctimas de violencia machista

La Comisión de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Málaga ha aprobado hoy tres mociones por unanimidad (sólo ha habido sendas abstenciones en dos puntos) en las que el Consistorio, por ejemplo, se compromete a reforzar la atención integral de las víctimas de la violencia machista, ofreciendo servicios de atención social, jurídico, psicológico y de orientación laboral.

La primera, presentada por el teniente de alcalde de Derechos Sociales, Raúl Jiménez, también ha añadido un séptimo punto para condenar las agresiones físicas y verbales sufridas por miembros del equipo de gobierno en la manifestación del pasado domingo contra la violencia machista. Una edil, María del Mar Martín Rojo, denunció en su Facebook haber recibido un puñetazo y otros concejales y el propio alcalde fueron increpados. Todos los grupos han condenado estas actitudes.

El resto de puntos son los siguientes: se insta al Gobierno a perfeccionar el sistema de valoración del riesgo de las mujeres, a implantar más medidas de protección a las víctimas, instar a la Junta a que refuerce un programa de empleo específico para estas féminas, el Ayuntamiento se compromete a incrementar campañas de prevención y sensibilización y a hacer más prevención de la violencia machista y de promoción de igualdad entre hombres y mujeres. Jiménez ha defendido que los ayuntamientos necesitan más recursos para luchar contra esta lacra.

Remedios Ramos, de IU-MpG, ha defendido otra moción que ha sido refrendada en todos sus puntos con distintos matices y ha emocionado a la comisión al recordar el asesinato de una amiga a manos de su pareja hace dos años. Así, se ha aprobado dar cuenta de los acuerdos en la materia adoptados en 2017 y su grado de cumplimiento, que se haga efectiva la declaración aprobada de "Ciudad libre de violencia de género" en un acto institucional, impedir en la programación municipal contenidos sexistas y erradicar en ellos la hipersexualización y cosificación de la mujer, reforzar los recursos económicos y humanos destinados para el desarrollo de políticas de igualdad activas, integrales y participativas, instar a las empresas municipales a implementar un plan por la igualdad y contra la violencia de género, dotar de recursos a los clubes deportivos que no discriminen por razón de sexo en sus premios o reconocimientos, desarrollar políticas encaminadas a la abolición de la prostitución (en este punto, ha pedido Jiménez que se pusiera la palabra trata, dado que la prostitución no es un delito, pero no se ha aceptado), rechazar ordenanzas inspiradas en posturas prohibicionistas que penalicen o sancionen a las mujeres que se prostituyen, eliminar publicidad denigrante o discriminatoria en los soportes públicos o publicaciones (marquesinas, autobuses o taxis), implantar actividades escolares para favorecer los valores no sexistas y no destinar recursos públicos ni realizar concesiones de terrenos municipales a entidades, instituciones o universidades privadas que fomenten la discriminación, entre otros puntos.

También ha salido adelante una moción del PSOE en el que se pide que todas las administraciones continúen impulsando las medidas recogidas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género en todos los niveles, instar a los partidos a agilizar los cambios legislativos impulsados por el Gobierno para poder aplicar las medidas contenidas en el Pacto de Estado, instar a los grupos de las Cortes Generales a tramitar los presupuestos de 2019, que supondrán un incremento en las partidas destinadas a las comunidades y los ayuntamientos y que el Gobierno central, autonómico y municipal insten a los medios a evitar contenidos que transmitan un estereotipo de relaciones basados en comportamientos machistas, entre otros.