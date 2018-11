Polémica municipal por la agresión a una concejala en la manifestación contra la violencia machista

Durante la manifestación del 25 de noviembre contra la violencia machista, que reunió en Málaga a más de 3.000 personas, la teniente de alcalde y concejala de Promoción, María del Mar Martín Rojo, fue agredida durante la marcha. Según fuentes municipales, la edil recibió un golpe por la espalda que le ha provocado lesiones leves. La agresión se produjo en un momento de gran tensión, en el que un grupo de manifestantes increpó al Gobierno local. En ese momento, De la Torre, junto al resto de concejales del PP, estaba siendo increpado e insultado. "Fuera facista, que aquí no pintas nada", le gritaron al regidor, mientras otras proclamas insistían: "Fuera la derecha de nuestras manis".

"Cuando mis hijos han ido con mi marido a recogerme a Urgencias sus caras eran de tristeza y dolor. Me han preguntado Mamá, si has ido a una manifestación en contra de la violencia ¿cómo es que te han pegado?", ha relatado la concejala María del Mar Martín Rojo en su perfil de Facebook.



La concejala Martín Rojo ha relatado a este periódico cómo fue la agresión. "Iba como mujer a la manifestación. Estaba en la plaza de la Merced con el alcalde y otros concejales del Partido Popular. Desde el principio ya se notaba la tensión y el ambiente en contra de nuestra presencia en la manifestación. Al poco de iniciarse la marcha, a la altura del Astoria, al ver el mal ambiente, me pegué al alcalde. Fue entonces cuando una señora comenzó a insultarnos. Ya se iba al cuando se dio la vuelta y me agredió con un golpe en la espalda. De ahí me dirigí al hospital donde me curaron y me dieron un parte de lesiones que aportaré a la denuncia que he formulado y hoy ratificaré". Además, la concejala asegura que vio como la policía identificaba a la mujer agresora: "Desde el principio un pequeño grupo de mujeres se dedicó a insultar y descalificar al alcalde y a los que íbamos con él".

Otras fuentes del grupo municipal del PP presentes en la manifestación han señalado que se trataba de un grupo organizado de mujeres, la mayoría con pegatinas de Adelante Andalucía y que trataron de arrinconar al grupo de concejales del PP con graves insultos y "descalificaciones de fascistas y asesinos".

Insultos y descalificaciones en la Comisión

Este lunes, en la Comisión de Economía del Ayuntamiento de Málaga todos los grupos municipales han condenado la agresión a la concejala. Una declaración que, pese a la unanimidad, ha terminado como el rosario de la Aurora. Con descalificaciones, insultos y palabras gruesas entre portavoz de Málaga Ahora, Ysabel Torralbo, y varias concejalas populares, entre las que se encontraba la concejala agredida.

El rifirrafe se iniciaba a los pocos minutos de comenzar el pleno. Cogía la palabra el concejal socialista Salvador Trujillo, que quiso ser el primero en expresar su rechazo a este episodio de violencia. Tras esta intervención, Eduardo Zorrilla (IU-MpG) y Alejandro Carballo (Cs) se han sumado a la repulsa. El momento tenso de la comisión llegaba cuando Torralbo ha tomado la palabra: "Voy a decir lo mismo que dijo el señor Mario Cortés en la manifestación: Ya los juzgados decidirán y determinarán porque allí hubo personas también testigos que los hechos ocurrieron de otra (sic)". Tras varias descalificaciones lanzadas, el presidente de la comisión, Carlos Conde, trató de encauzar el pleno, dejando claro que la concejala presenta un parte de lesiones y que durante la marcha "hubo un trato vejatorio" al equipo de gobierno municipal.