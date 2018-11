De la Torre condena agresión a edil

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha lamentado la agresión sufrida este pasado domingo, durante la manifestación del Día Contra la Violencia de Género, por la edil de Turismo, María del Mar Martín Rojo, mostrando, además su "preocupación". "Es impropio de nuestra madura democracia".



De la Torre, en su perfil en la red social Twitter, recogido por Europa Press, añade que, "por fortuna, pese al ruido, se trata de actitudes minoritarias", mostrando, de nuevo su "cariño y apoyo" hacia Martín Rojo y dejando claro que "seguiremos acudiendo adonde creamos que debemos estar".





Lo ocurrido ayer en la manifestación convocada por @MViolencia0 es preocupante, impropio de nuestra madura democracia. Por fortuna, pese al ruido, se trata de actitudes minoritarias. Mi cariño y apoyo hacia @marmartinrojo. Seguiremos acudiendo adonde creamos que debemos estar FTP — Paco de la Torre (@pacodelatorrep) 26 de noviembre de 2018

También De la Torre, en declaraciones a COPE, recogidas por Europa Press, ha dicho que "hay una minoría, un grupo muy reducido, cercano al entorno de Podemos, de Málaga Ahora, que les molesta que vayan otras personas de otra sensibilidad política a una manifestación que debe ser de todos"."Es una tarea de todos el luchar por una sensibilización en la igualdad y en contra la de la violencia contra la mujer", ha incidido De la Torre, agregando que la "violencia verbal que hubo, expresiones casi de odio, me parece un contra sentido, una pura contradicción".Por otro lado, ha valorado que muchas mujeres le dijeron que "soy de izquierdas pero no estoy de acuerdo en absoluto con lo que está pasando aquí en este momento".Por ello, ha querido subrayar que "la gran mayoría" no estaban "en esa violencia" y, además, muchas han mostrado "personalmente su solidaridad, no solamente con palabra, también con un abrazo, beso o signo de simpatía, cariño y afecto, que yo agradezco".