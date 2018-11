El Ayuntamiento elaborará un plan contra la pobreza y la desigualdad

Todos los grupos políticos presentes en la Comisión de Derechos Sociales aprobaron ayer por unanimidad una moción de IU-MpG en la que se solicitaba reforzar los presupuestos para 2019 con el fin de crear un plan contra la pobreza y la desigualdad social, con un apartado específico contra la pobreza energética y garantizar suministros básicos.

También se insta al Ayuntamiento a que se incremente el gasto social de forma suficiente para atender todas las necesidades actuales y que ninguna persona «quede desatendida», así como a que la Junta de Andalucía y el Gobierno central aumenten sus transferencias de programas para reducir la pobreza y la desigualdad en nuestro país. En tercer lugar, salió adelante, también por unanimidad, instar al Gobierno central a que, en particular, dote de presupuesto suficiente y se incrementen las partidas de gasto en materia de servicios sociales y atención a la dependencia, «en particular la dotación del Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales, para financiar estos servicios básicos de las entidades locales». Por último, se dio el aprobado a instar al equipo de gobierno a dar cumplimiento a todos los acuerdos plenarios adoptados para combatir la pobreza en nuestra ciudad y, en particular, los referidos a la realización de un plan para reducir la pobreza infantil.

Remedios Ramos, viceportavoz de IU-MpG, señaló que el 32,9% de la población de la ciudad está en riesgo de exclusión social y un 8% está en situación de pobreza y vulnerabilidad. Asimismo, en un reciente informe del Observatorio de Medio Ambiente Urbano (OMAU), se sitúa la tasa de riesgo de pobreza en Málaga «en unos porcentajes más bajos, del 22,58%, siendo en mujeres del 23% y del 22,2% en hombres».

Asimismo, Ramos llamó la atención sobre que las distintas áreas de la ciudad presentan situaciones muy diferentes. Por ejemplo, la tasa de pobreza en el Litoral Este es del 9,72% frente al 27,16% de la zona noroeste, indica el OMAU, «que engloba este campo en relación con indicadores como la renta familiar disponible, la segregación residencial urbana, las coberturas sociales, la protección social y la atención a la familia». «La pretendida recuperación económica es una ilusión para una gran parte de la población». Además, dijo que los residentes en Campanillas, Palma-Palmilla y Bailén-Miraflores son los que más ayudas solicitan al Ayuntamiento. Casi el 60% de estas personas son mujeres. En Málaga, agregó, el 10% más rico acapara el 23% de la riqueza, mientras que el 10% más pobre sólo reúne el 3%. El 20% más pobre de la ciudad, agregó, sólo posee el 7% de riqueza de la ciudad.

Raúl Jiménez, edil de Derechos Sociales, pidió que el primer punto, que hablaba de una partida específica para aprobar el plan, se modificase por reforzar el presupuesto para poder usar el dinero, si se agotaba su finalidad en este sentido, en otras materias.

Rosa del Mar Rodríguez, del PSOE, recordó que el Gobierno ya ha aprobado un Plan contra la Pobreza Infantil de 10 millones, mientras que todos los portavoces de los grupos se refirieron a la existencia de Los Asperones. Raúl Jiménez recordó que es la Junta la que ha podido eliminarlo durante más de treinta años de Gobierno del PSOE.