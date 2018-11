"Somos una izquierda útil; hay que estar en las barricadas, pero luego toca buscar soluciones"

ecretario general del PSOE de Málaga y ahora cabeza de lista. José Luis Ruiz Espejo asegura que no siente una responsabilidad añadida más allá de la que está aparejada a los procesos electorales. «Al final, es la organización la que te otorga la misión de coordinar», asegura en un alto para atender a La Opinión. La campaña, algo milagroso, no le está pesando. Al menos, es lo que dice.

Casa a casa, puerta a puerta. José Luis Ruiz Espejo, con un profundo sentimiento de pertenencia al PSOE, se está tomando muy en serio lo que mandan los cánones de su partido en esta fase de captación del voto. ¿Qué es la izquierda útil? «Nosotros», resume.

¿La gente sigue votando al PSOE con ilusión o hay algo de resignación? Quizá, pensar que lo que viene es peor...

Por resignación seguro que no. Yo creo que es porque saben que representa la defensa clara de los intereses de Andalucía. Nos siguen votando con la misma esperanza que lo hacían antes. La gente sabe que el PSOE ha sido el protagonista de los cambios que ha experimentado Andalucía.

¿Al PSOE le queda algo por ofrecer, después de 40 años?

Ahora mismo somos el único partido que está ofreciendo algo. En esta campaña se está hablando desde Madrid, de Cataluña, de que se tiene que ir Pedro Sánchez... Los únicos que estamos hablando de Andalucía somos nosotros.

¿El PSOE se pone la chaqueta de pana en campaña y se la quita después? Es decir, abandona la izquierda y se vuelve pragmático.

Nosotros en campaña y en el Gobierno mantenemos la ideología. Pero, evidentemente, somos una izquierda responsable. Somos una izquierda útil. Somos una izquierda responsable. Hay que estar en las barricadas, pero luego hay que buscar soluciones para lo que se ha pedido desde las barricadas.

¿Si el PSOE es la izquierda responsable, AA es la izquierda irresponsable?

No, no... no voy a llamar yo, tildar yo a nadie de irresponsable, a no ser que sea algo muy flagrante. Pero sí es verdad que la gente sabe que nosotros somos la izquierda que busca luego las soluciones a los problemas de la gente. Nosotros hemos ido a las barricadas, pero después hay que ponerse a trabajar. Están los empresarios, tienes que trabajar con la economía.

Cualquier crítica que se hace a la gestión en la Junta, el PSOE se la toma como una crítica a Andalucía. Así es complicado.

No lo veo así. Nosotros nos identificamos con Andalucía. Estamos orgullosos de Andalucía y cualquier crítica a Andalucía nos duele y nos rebelamos contra ello. Las críticas a la gestión las admitimos. Cuando son alusiones a los tópicos o a la cultura de Andalucía, por ahí no pasamos.

¿La Junta está maltratando a Málaga para que no le haga sombra a Sevilla, como aseguran en el PP?

Decir eso sin datos, siempre lo he dicho, es una crítica fácil. Es una actitud demagógica por parte del PP. Yo creo que Málaga ya tiene que superar esa postura del PP, de siempre enfrentar e ir de víctima para sacar beneficio político. Cuando gobierna el PP, ponen a la provincia en la cola de todo. Ahí están los números. Así que menos golpes de pecho y más demostrarlo con hechos.

Ahora está Pedro Sánchez en La Moncloa.

A Málaga siempre le ha ido mejor con gobiernos socialistas. Y también le irá mejor con Pedro Sánchez.

La presencia de Sánchez en la campaña ha sido escasísima.

Viene mañana (por hoy) a Marbella. Pero su agenda no da para más. Eso sí, va a venir Pedro Sánchez para hablar de Andalucía, no como Pablo Casado o Albert Rivera.

¿Juanma Moreno es el máximo rival el 2D?

Juanma Moreno no es rival ni alternativa a nada. Pero ni dentro ni para el propio PP. Lo veremos el día 3 de diciembre.

Precisamente, el día 3 de diciembre habrá que llegar a acuerdos. Las mayorías absolutas son cosas del pasado.

Es que es nuestra obligación frente a la ciudadanía. Veremos quién está y quién no a la altura. Nosotros lo estamos diciendo: respeto a la decisión de los andaluces y evitar el bloqueo.

Si al PP y Ciudadanos le salen los números, ¿el PSOE aceptará que ambas fuerzas formen Gobierno?

Si le dan los números... pero aquí hay una cosa que está clara. La única opción para que no gobierne la derecha, es el PSOE. Pero si el PSOE es la fuerza más votada, que se respeten los resultados.

Un gobierno en solitario del PSOE o uno en coalición con Adelante Andalucía.¿Con qué se siente más cómodo?

La aspiración es gobernar con un Gobierno del PSOE, con su programa propio, y llegando a acuerdos puntuales con otras fuerzas. Si en un futuro se dependerá de otros grupos parlamentarios, pues habrá que establecer el diálogo necesario.

En solitario, entonces.

Sí. Eso es lo más lógico.