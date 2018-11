Los taxistas malagueños volverán a movilizarse frente al Ayuntamiento

El sector del taxi vuelve a convocar una manifestación reivindicativa a las puertas del Ayuntamiento de Málaga este jueves 29 de noviembre, donde exigirá la puesta en marcha de las regulaciones sobre las licencias VTC , la cuales se englobarían en el Real Decreto Ley 13/2018 aprobado el 28 de septiembre y convalidado por el Congreso el pasado 25 de octubre.

Este nuevo decreto, traspasa las competencias en materia de transporte a los ayuntamientos y comunidades autónomas para que puedan llevar a cabo ese control y tengan potestad de imponer limitaciones en las actividades de los VTC como Uber o Cabify.

La falta de iniciativa por parte del consistorio malagueño a la hora de comenzar a regular estas licencias, un mes después de la aprobación de lo que se supone que sería una evolución hacia la solución de este conflicto, ha hecho que desde el Grupo de Movilización de la Costa del Sol, plataforma que engloba diferentes asociaciones del sector, convoquen a los taxistas de Málaga para pedir lo que en su momento el Tribunal Supremo dictaminó y que todavía no se está cumpliendo. Desde la agrupación, resaltan que no ven por parte ni de la Junta de Andalucía, inmersa en proceso electoral, ni de los ayuntamientos de los municipios implicados, un interés por ejercer o comenzar a trabajar en el borrador de esas regulaciones que serían imprescindibles para que el taxi no se encuentre en desventaja, pueda competir de forma equilibrada y se cumpla la ley aprobada.

'Desde sector dimos por bueno ese decreto ley, porque da a las Administraciones la capacidad de regular la forma de trabajar de las empresas que tienen autorización VTC. Sólo mediante esta regulación, habría un situación justa', señala Jesús Báez, coordinador del Comité del Taxi en Málaga.

Para la puesta en marcha de esta nueva movilización, desde la plataforma se ha elegido este jueves 29 para llevarla a cabo, por tratarse del día en el que se celebrará el último pleno antes del comienzo de la campaña navideña, periodo realmente importante en términos turísticos para la capital. 'No sólo es un toque de atención a la alcaldía, sino también a todos los grupos políticos que están en el pleno por ello, la elección de esta jornada. Ahora elecciones andaluzas, después elecciones municipales y tenemos que recordarles que somos una cantidad bastante grande de taxistas en Andalucía que votamos y que podemos ejercer nuestro voto frente a las urnas, derecho que puede afectar directamente a los resultado finales de estas formaciones políticas', resalta Báez.

El sector del taxi en la capital reúne alrededor de unos 1.500 vehículos y 2.200 taxistas aproximadamente, datos a los que el coordinador de la plataforma suma los familiares que acompañan a estos conductores, lo que supone un total aproximado de unas 6.000 personas relacionadas directamente con este sector. 'No sólo nosotros y nuestros familiares pueden votar para cambiar las cosas en estos momentos tan claves, sino que del taxi dependen indirectamente muchos talleres, cooperativas o gestatorias y diferentes empresas que se verían afectadas. Los partidos políticos en vísperas electorales tendrían que pensar un poco en que puede ser, que cuando lleguen las andaluzas o las municipales el taxista tenga memoria y no olvide todo lo que está sucediendo', recuerda Jesús Báez.

Las movilizaciones de taxistas en las diferentes ciudades españolas, vienen repitiéndose continuadamente a lo largo de este 2018. Las últimas tuvieron lugar durante la jornada de ayer frente al Ayuntamiento de Madrid o en la sede RTVE en Sevilla, donde tuvo lugar el segundo debate televisivo entre los representantes de los principales partidos políticos que se presentan a las próximas elecciones andaluzas.