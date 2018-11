"Adelante Andalucía ha sido una izquierda inútil esta legislatura"

Diálogo y responsabilidad. Eso pide el candidato socialista al Parlamento andaluz por Málaga Francisco Conejo. Aspira a gobernar en solitario y defiende la campaña con acento andaluz que están desarrollando, sin tanta presencia de líderes nacionales.

¿Qué saca usted en claro del debate del lunes?

Se vieron las dos opciones que hay: seguir con la izquierda útil de Susana Díaz o la derecha naranja y azul.

¿Hay una izquierda inútil?

Cuando la izquierda prefiere hacer pinza con la derecha se convierte en una izquierda inútil y eso lo hemos visto en Andalucía con Podemos o IU cuando han preferido votar al lado de la derecha en vez de apoyar medidas de progreso.

¿Adelante Andalucía es esa izquierda inútil?

Adelante Andalucía en estos tres años de gobierno ha sido una izquierda inútil.

Díaz insiste en que no se bloquee el gobierno. ¿Qué hará el PSOE si a la derecha le salen los números?

Nosotros vamos a respetar la voluntad de los andaluces. No vamos a bloquear ni los gobiernos ni las instituciones. Eso es una máxima que tenemos por delante y nos gustaría que las demás formaciones lo dejaran claro antes del 2 de diciembre. Si van a permitir que aquella opción más apoyada pueda conformar gobierno en caso de que no tengan la posibilidad de hacerlo.

¿Marín advirtió de que si gana el PSOE la economía quedará en manos de Podemos. ¿Gobernarán en coalición con Adelante Andalucía?

Nosotros hemos dejado muy claro que si no hay mayoría absoluta vamos a hablar con todos para que nos permitan gobernar en solitario. Queremos gobernar en solitario, pero para eso no pueden bloquear la investidura y tienen que estar dispuestos a que podamos hablar para aprobar leyes y presupuestos.

¿Qué es lo primero que toca hacer el 3 de diciembre?

El 3 de diciembre hay que dialogar. Frente al veto, diálogo. Frente al bloqueo, acuerdos. Bajo ningún concepto vamos a permitir que Andalucía no progrese por culpa de que las diferentes formaciones quieran anteponer su interés partidista o su interés fuera de Andalucía.

Rodríguez criticó que el debate no se retransmitiese en directo en toda España como el de Cataluña. ¿Las elecciones andaluzas son menos importantes?

Estas elecciones son muy relevantes para el conjunto del país, para saber si la ciudadanía quiere seguir confiando en el PSOE o si quiere abrir la puerta a esa derecha azul y naranja que nos traería la receta ya fracasada tanto a nivel nacional como en aquellas comunidades donde gobierna.

¿Cree que es bueno que un partido esté en el gobierno tanto tiempo?

Yo creo que cuando el PSOE lleva tanto tiempo en el gobierno es porque lo hace bien y los ciudadanos los respaldan elección tras elección. Me gustaría que el PP se preguntara el porqué no ha sido capaz de tener la confianza de los andaluces.

¿Les ha faltado apoyo de la dirección nacional del partido o el PSOE-A no quiere hacer campaña con Sánchez?

Nosotros estamos haciendo una campaña andaluza. Y tenemos un referente claro, Susana Díaz. La diferencia es que los otros partidos no confían en sus líderes autonómicos y tienen que venir los nacionales para hacer la campaña. Andalucía no necesita la tutela de Rivera o Casado. Los andaluces queremos una campaña andaluza y hecha por andaluces.

¿Qué es lo que más le gusta de los nuevos partidos? ¿Y lo que menos?

Lo que menos es que han copiado lo peor de la política. Y lo que más es que inicialmente venían con un espíritu de regeneración y de hacer la política participativa. Pero eso ha quedado en un segundo plano y son peor que los partidos tradicionales en muchos aspectos.