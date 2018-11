Cuando Susana Díaz cambió algunas piezas de su Gobierno, admite que no contaba con una llamada para que fuera él quien se hiciera cargo de la cartera de Empleo. Carnero conoce al dedillo los altos y bajos de la política. Sobre su propio futuro en la próxima legislatura, sigue el patrón más común y se pone a disposición del partido. Ni se perfila ni se autodescarta. De entrada, repetirá en el Parlamento.

No hay recuperación económica que valga si ésta no se hace notar en la economía particular del ciudadano. Para Carnero, la próxima legislatura debe traer más dinero al bolsillo. Vaticina un PSOE gobernando en solitario después del 2 de diciembre.

¿Qué es para usted la izquierda útil? En el PSOE gusta mucho encontrarse en esa definición.

Para mí es una izquierda que de verdad llega al ciudadano. No se trata de ponerse o quitarse la chaqueta de pana. Yo nunca me he quitado la pana, pero sé que mi obligación es tratar de ayudar al mayor número posible de ciudadanos.

Adelante Andalucía defiende un modelo productivo alternativo al actual para la región.

Es lo que dicen, sí. Pero la realidad es que ellos no ofrecen ninguna alternativa a ningún modelo económico de los que nosotros tenemos. Ellos tienen que ser conscientes de lo que es la realidad de un Gobierno.

¿Cuál es el actual modelo productivo de Andalucía?

Nosotros tenemos un modelo productivo diverso. Pero como el resto de comunidades y la totalidad de países de la zona euro. Tenemos un sector de servicios potente y un sector comercial igual de potente. Donde tenemos que mejorar es en la calidad del empleo de esos sectores. Luego, tenemos un sector industrial que cada vez tiene más peso. Destacaría un sector aeronáutico que ya le está echando la pata al sector agroalimentario en materia de exportaciones. Ahora nos toca buscar la calidad y la estabilidad en el empleo.

¿El empleo de mayor calidad está en el sector turístico?

Sin duda alguna.

¿Andalucía es lo suficientemente atractiva para atraer a empresas industriales?

Si no lo fuéramos, no vendrían las empresas y las multinacionales que llegan cada vez más. Cuando hablo de industria, lo hago a nivel genérico. Esta mañana (por ayer), he tenido la oportunidad de visitar Mondat Baker. Una panadería en Monda que hace más de un millón de cestas de pan ultracongelado a diario. Si no fuéramos atractivos, este tipo de empresas no estaría aquí.

¿Cuánto peso tiene el PTA de Málaga en el cuadro completo?

En la capital, el PTA supone casi el 20 por ciento del PIB. Hay que darle el contexto. Dicho sea, el PTA fue una apuesta de un alcalde socialista (Pedro Aparicio), que demostró ser un visionario. ¡Ojo! Me gustaría, a pesar de todo, destacar aquí el sector de servicios. No hay que demonizarlo. ¿Acaso Londres no es una ciudad potente en servicios? ¿O Berlín?

El PP habla de ponerle la alfombra roja a las empresas si gobiernan. Induce a pensar que ahora se están poniendo trabas. Por eso insiste Moreno en la bajada masiva de impuestos.

De verdad. Lo digo sin ánimos de polemizar. Pero me parece penoso el desconocimiento que tiene Moreno de la legislatura que, asegura, va a cambiar. Los impuestos autonómicos no son ni más altos ni más bajos que en el resto de comunidades. Si se pagaran menos impuestos, una empresa como Oracle estaría aquí.

¿A Andalucía le hace falta creérselo más?

Nosotros nos lo creemos. La Andalucía gris y agorera que dibuja el PP no es más que la Andalucía que ellos quisieran tener. Y porque los andaluces no creen en esa Andalucía gris, afortunadamente, no confían en ellos.

¿Hay capacidad para bajar impuestos o no?

Es lícito que todo el mundo quiera pagar menos impuestos. Pero la ciudadanía, en general, lo que quiere es que a sus impuestos se le dé el uso correcto. Lo que no podemos hacer es anhelar un modelo nórdico y luego no equipararnos, de manera impositiva, a esos países nórdicos. Si nos vamos a un modelo neoliberal como lo propaga el PP, pues no tendríamos un tercio del presupuesto de la Junta destinado a la sanidad.