Málaga enciende su Navidad

Las luces se atenuaron levemente pocos segundos antes de que dieran las siete de la tarde y la calle Larios tuvo una explosión de luz y sonido que anunció la llegada de la Navidad. Miles de personas se acercaron al Centro, abarrotando la propia calle, bajo el túnel de luz y música que se ha convertido en uno de los principales atractivos de la Navidad en Málaga.

El 'Villancico Altozano', cantado por alumnos del colegio alicantino de este nombre en colaboración con Café Quijano, fue el encargado de abrir el espectáculo. Los móviles se encendieron para captar las imágenes de este espectáculo, que siguió con el villancico, este más marchoso, de 'Cosas de la Navidad', de Raúl Charlo, y Rondo Veneziano-Fantasía.

Las tres piezas musicales terminaron tras un apabullante espectáculo que se repetirá tres veces al día, a las 18.30, a las 20.00 y a las 21.30 horas, durante los 38 días en los que estará la iluminación.

Tras el encendido comenzó un concierto del grupo The Gafapasta, que está especializado en versiones de grupos de los 80 y 90.

Los visitantes disfrutan del árbol transitable, que permite a los visitantes entrar en el interior de la copa, en la plaza de la Constitución, y otro árbol, en la plaza de la Marina, que cambiará de color aplicando un novedoso sistema de tecnología led y en el que aparecerán motivos navideños, son algunas de las novedades para la decoración de este año.



La fiesta comenzó con los más pequeños en la plaza de las Flores con el espéctaculo de Peneque el Valiente, que ha entregado más 10.000 globos a los más pequeños.

Las luces de la calle Larios han situado a la ciudad entre las capitales europeas con más atractivo para ser visitada en estas fechas, como recoge el ránking Best Sunny Christmas Markets in Europe, de la organización European Best Destination. Esta entidad describe a la urbe como «uno de los destinos de moda en Europa, una ciudad brillante y sorprendente que es una mezcla de todo lo que amas: sol, playa, cultura, autenticidad, tradición y compras». «Málaga es también conocida por la calidad de sus luces de Navidad (entre las más bellas de Europa», señala.

El espectáculo de luz y sonido de la calle Larios irá al ritmo de cuatro temas musicales: Rondo veneziano-Zodiaco, Rondo veneziano-Música fantasía, Villancico Altozano, y Cosas de la Navidad, de Raúl Charlo.

Decoración de pájaros para La Merced

Además de los nuevos árboles de Navidad, este año también se presentan como novedad 140 motivos de pájaros que adornarán la plaza de La Merced. También habrá cuatro nuevas bolas en la plaza de Torrijos, dos de cinco metros y dos de tres metros. Además, hay nuevos modelos de iluminación en las calles Granada, Molina Lario, Cárcer y Casapalma, Soho, Marqués de Larios y lateral de la Alameda Principal.

Otros motivos luminosos

En la rotonda del Marqués de Larios se han instalado motivos luminosos con forma de estrella; en la Alameda Principal, nueve arcos denominados 'cintas con estrellas'; en la calle Granada, cinco arcos tipo estrellas con copos y once arcos tipo copos; en la calle Echegaray, seis arcos con tres estrellas cada uno; en la calle Molina Lario, cuatro arcos modelo 'estrellas con campanas y bastón'; en la plaza de la Constitución, 30 motivos de copos a distintas alturas y a juego con Larios; en las calles Cárcer y Casapalma, siete arcos estilo rama; en la plaza del Carbón, hay 30 motivos con forma de círculos multicolores colocados aleatoriamente; en la plaza de las Flores, 15 motivos con adornos de estrellas y en la plaza Uncibay, seis árboles con cordones led. Además, en las entradas de la ciudad se han instalado letreros deseando felicidad en las fiestas con motivos laterales.

Por otro lado, en el Paseo del Parque se han instalado siete arcos con adornos tipo burbujas y cada arco está compuesto por cinco adornos. La plaza de la Marina cuenta, además del nuevo árbol, con seis arcos, cada uno compuesto por tres copos y dos conjuntos de olas. Asimismo, en las calles del Centro Histórico hay 129 arcos luminosos de led con diferentes diseños alegóricos a la Navidad. Mientras, en la zona del Soho hay 25 arcos luminosos con tres motivos de led en farolas y un letrero, de diferentes diseños alegóricos a las fiestas.

Instalan seis árboles de grandes dimensiones

En total, son seis los árboles de Navidad de grandes dimensiones (entre nueve y 18 metros de altura) que adornan la ciudad. Por primera vez, este año hay un ejemplar en Alcazabilla, de 18 metros y estructura metálica, decorado e iluminado con 52.164 led y con caramelos. En el centro del lago de Huelin, se ha instalado un árbol vegetal iluminado con 37.339 microlámparas. En la plaza Gerónimo Cuervo, junto al Teatro Cervantes, están dos de los ocho almendros de led previstos. Por su parte, el de la plaza de La Marina es un árbol nuevo creado expresamente para Málaga. Es gigante de estructura metálica y decorado con bolas vegetales e iluminado con 56.350 led en movimiento, con cambios de color e imágenes navideñas. El de la plaza de la Constitución tiene 18 metros y está decorado e iluminado con motivos barrocos, a semejanza del alumbrado de la calle Larios. Este es el que cuenta con mayor número de led: 59.940. En la plaza Enrique García Herrera, conocida popularmente como Camas, el año pasado se instaló por primera vez un árbol de Navidad y este año el enclave vuelve a contar con él. Por último, el de Molina Lario es uno de los tres más altos, está decorado con motivos de estrellas y cuenta con 42.660 led.

Ahorro energético

Una vez más, el Consistorio apuesta por una decoración eficiente que representará un gasto por el consumo eléctrico de 1.500 euros por el total de los días de encendido. El Área de Servicios Operativos ha coordinado el proceso de selección e instalación de los motivos navideños, cuyo horario es de las 18.30 a las 2.00 horas de la madrugada, todos los días desde hoy al 6 de enero. La víspera de festivo y los fines de semana el horario será ampliado. Por último, la inversión asciende a 733.211 euros. La adjudicataria es Iluminaciones Ximénez.