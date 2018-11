Los vecinos del centro alertan de que los patinetes de Lime aparcan en las aceras

La empresa explica que la responsabilidad última del estacionamiento es de los usuarios

Lime ha sido la última empresa de patinetes eléctricos en llegar a Málaga y, tras dos días operando en la capital, son los protagonistas de un nuevo episodio de incidencias con este nuevo medio de transporte. La Asociación de Vecinos del Centro Antiguo de Málaga ha advertido hoy de que los patinetes están aparcando en las aceras de la zona del Soho o en calles como Carretería o Granados, justo lo contrario que Lime aseguraba que harían.

De hecho, ese fue el motivo por el que VOI, la empresa de patinetes eléctricos a la que el Ayuntamiento solicitó la retirada de estos patinetes de la acera, se vio obligada a hacerlo. De esta manera, tras casi una semana sin operar en Málaga volvieron a hacerlo una vez que alcanzaron acuerdos con empresas privadas para estacionar en zonas que fuesen propiedad de estos locales.

Y con esa misma intención llegaba Lime el miércoles, asegurando que habían estado meses en conversaciones con el Ayuntamiento para cumplir con la normativa actual y que indicarían a los usuarios los lugares en los que está permitido aparcar los patinetes a través de su aplicación. Estos sitios, explicaban, serían espacios de carácter privado ofrecidos por comercios, hoteles, etcétera... de modo que las aceras permanecieran despejadas.

Pero la realidad ha sido otra, según ha explicado a La Opinión de Málaga el vicepresidente de la mencionada asociación de vecinos, Alejandro Villén, quien ha asegurado que esta mañana han encontrado en varias calles del centro los patinetes de la empresa Lime aparcados en las aceras y han avisado a la Policía.

Vacío legal

El problema está en que la normativa municipal contempla un vacío legal en cuanto a la posibilidad real de retirar estos vehículos. Así, aunque la concejala de Movilidad, Elvira Maeso, ha sentenciado que debían retirarse de forma inmediata porque así lo recoge la ordenanza municipal, la Policía Local ha matizado que aunque el artículo 9 de la ordenanza de movilidad impide ocupar un espacio público con fines lucrativos, por lo que se está procediendo a la denuncia de los vehículos y las empresas que estén estacionando mal, además de indicarles las consecuencias de este hecho, aún se está estudiando el procedimiento para poder retirar estos vehículos de las aceras.

Es por ello que, a pesar de que cualquier persona alerte de la presencia de patinetes aparcados en las aceras, la Policía -aunque pueda recoger la denuncia- no tiene actualmente capacidad para retirarlos ni medios para hacerlo. "No existe legislación para poder retirar ese tipo de vehículos de la acera", explican, apostillando que hasta que no haya una base legal donde se reglamente y quede recogido únicamente pueden denunciar e informar a los responsables.

Por su parte, desde Lime han señalado que hablaron "largo y tendido con el Ayuntamiento" para dejar claro que no se aparcara en las aceras y que así se ha informado a los usuarios, pero que "hacer un uso responsable" de los patinetes, al fin y al cabo, es una "decisión personal de cada uno". De esta manera, confirman que se ha pactado con hoteles, restaurantes y tiendas, quienes han cedido una parte de sus espacios. Además, han destacado que si se informa al servicio de asistencia de Lime del mal estacionamiento de los vehículos, ellos mismos los ubicarán en sitios establecidos.