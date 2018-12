Talent Woman cierra su primera edición en Málaga con más de 7.000 asistentes

Talent Woman se ha celebrado entre el viernes y este sábado en Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma), organizador junto con Talent Network, y ha contado con más de 7.000 asistentes.

Este sábado ha finalizado con el lanzamiento de un reto a la sociedad: el Compromiso por la Visibilidad y el Liderazgo Femenino en los ámbitos STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas por sus siglas en inglés) abierto para su firma a cualquier persona o institución interesadas en ellos, según ha informado Fycma en una nota de prensa

El éxito de esta primera edición en España garantiza un nuevo Talent Woman en 2019. Pero Talent Woman ya adelantó el pasado viernes que ha llegado a España con vocación de ser mucho más que un encuentro femenino anual.

Se ha convertido en un ecosistema de talento femenino y como tal impulsará actividades durante todo el año, será una plataforma de promoción del talento de las mujeres. Ese talento que se ha mostrado durante estos dos días en Málaga.

La ingeniera de la NASA Alma Stephanie Tapia; la directora de una factoría de Airbus Teresa Busto; 'La gata de Schrödinger' en YouTube, Rocío Vidal; la jefa del Grupo de Melanoma del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), Marisol Soengas; o la física teórica de la Universidad Complutense de Madrid, Prado Martín, han sido algunas de las invitadas.

También han participado la artista digital e investigadora en tecnoética, Gema FB Martín; la física y activista transgénero, Ophelia Pastrana, o Gabriela León que dirige una empresa de nano biotecnología designada por la ONU como una de las cien compañías que salvarán al mundo.

La profesora de investigación del CSIC Flora de Pablo; la directora del Departamento de Energía del CIEMAT, María Luisa Castaño; Sofía Casero que con solo ocho años es capaz de explicar a un auditorio en qué consiste el 'blockchain'; Clara Grima, investigadora y una de las principales divulgadoras de matemáticas en España también han pasado por Talent Woman.

La presidenta de la Sociedad Española de Neurociencias, Agnès Gruart; la investigadora en el área de protección y prevención de la visión, Celia Sanchez-Ramos, o la directora de Tecnología e Innovación de IBM, Elisa Martín Garijo son otras de las ponentes que durante estas dos jornadas han participado en Talent Woman.

Para acabar, se ha homenajeado a la científica Margarita Salas por su 80 cumpleaños. La bióloga ha recibido este sábado en Talent Woman el cariño y la admiración tanto de las investigadoras e investigadores como del público que se ha sumado a este cariñoso reconocimiento a la científica española más importante de la historia.

Talent Woman es una iniciativa de Fycma y Talent Network que cuenta con un importante respaldo institucional y empresarial a través de la participación como coorganizadores del Ayuntamiento de Málaga; la Diputación Provincial de Málaga; la Consejería de Conocimiento, Investigación y Universidad de la Junta de Andalucía, y la Universidad de Málaga (UMA) y Link by UMA-ATECH. Actúa, además, como 'partner premium' Fundación Unicaja.

Junto a las entidades mencionadas anteriormente, participan también como 'partners' institucionales la Agencia Andaluza del Conocimiento, Extenda-Agencia Andaluza de Promoción Exterior, Andalucía Emprende-Fundación Pública Andaluza, Escuela de Organización Industrial (EOI), Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE) a través del proyecto Ciencia y Tecnología en Femenino, Oficina Española de Patentes y Marcas y Parque Tecnológico de Andalucía (PTA).

Son 'partners' L'Oréal-Unesco "For Women in Science", Iberdrola, Accenture Technology, Plain Concepts, Sercotel Hotels y Fundación Sando. Colaboran como aliados estratégicos CGI, Encuentros con la Ciencia, ESESA IMF, IBM, Mindset y Viewnext An IBM Subsidiary.