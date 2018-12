Orgullo de Parque Nacional

Alcaldes y responsables públicos coinciden en remarcar el paso histórico que supondrá la inminente declaración guernamental de la Sierra de las Nieves como el primer espacio medioambiental que en la provincia malagueña adquiere la máxima protección. Esperan multiplicar por diez las visitas a este territorio del interior

El destino Costa del Sol, uno de los más potentes del planeta en términos de visitas turísticas anuales, aspira en 2019 a reforzar esa privilegiada posición mediante la declaración de la Sierra de las Nieves como Parque Nacional. La provincia podrá así competir con territorios como Canarias dentro del segmento del denominado turismo de naturaleza. Alcaldes y responsables públicos no ocultan su satisfacción, pese a que consideran que otras administraciones debieran haber agilizado con mucha mayor celeridad los pasos para hacer realidad esta aspiración histórica.

Ha tenido que ser, otra vez, justo a las puertas de unas elecciones cuando se ha validado el último trámite autonómico después de un largo proceso de debates públicos que han enfrentado incluso a dirigentes de un mismo partido político. Porque regidores socialistas del entorno de Sierra Bermeja, en sintonía con otros del PP, hicieron un frente común para exigir que se ampliara el territorio protegido en virtud de que algunas de las especies que han dado pie a la nueva protección se localizan únicamente en Sierra Bermeja.

Sin haber cerrado esas heridas sobre dónde establecer los límites definitivos del nuevo Parque Nacional, el pasado martes daba luz verde a la propuesta definitiva el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. Un documento que ahora deberá superar el trámite preceptivo en el Congreso de los Diputados, si como está previsto acceda al orden del día del Consejo de Ministros de la próxima semana.

En la cabecera comarcal de la Serranía, en el Ayuntamiento de Ronda, la agilización de los trámites se recibe con bastante júbilo. La edil andalucista responsable de Turismo en el gobierno municipal Isabel Barriga, argumenta que la declaración «viene a reconocer el enorme valor ecológico y medioambiental de esta zona de la provincia malagueña, como fruto al trabajo y a la concienciación de muchos ciudadanos que han sabido reconocer, históricamente, el privilegio que supone vivir en un lugar como el que va a ocupar este nuevo Parque Nacional y su entorno», expresó.

Algunos cálculos auguran un incremento por diez de las visitas turísticas a determinados municipios, lo que va a generar la implantación de nuevas empresas con el consiguiente rédito en términos de inversión exterior y de generación de empleo. Será potencialmente un verdadero revulsivo en una de las zonas malagueñas que más ha sufrido la despoblación en lo que va de siglo XXI.

El regidor socialista de Istán, Diego Martín, incide en estos aspectos económicos: «Va a generar riqueza en todos los municipios, mediante la creación de muchos puestos de trabajo directos e indirectos. Además, esta aprobación definitiva estará acompañada de un presupuesto propio para gestionar, conservar y proteger todo el territorio», alega.

Complemento ideal al sol y playa

Martín, por el emplazamiento de su localidad cerca de un foco de visitantes tan excepcional como es Marbella, abunda en el papel complementario que el nuevo espacio protegido regenará respecto al sol y playa. «La economía provincial depende en un noventa por ciento del turismo de sol y playa y está figura viene para fomentar el turismo rural y ecológico y poder vender mucho mejor, desde ahora, la provincia de Málaga».

Expresa finalmente que el visitante tendrá el privilegio de acceder a un Parque Nacional a sólo 14 kilómetros de Puerto Banús, a través de la carretera A-7176 que conecta Istán con Marbella.

Su homóloga en la localidad de Benaoján, la también socialista Soraya García Mesa, incide por su parte en que a la Sierra de las Nieves se le incorporará, además, la Zona de Especial Conservación de Sierra Blanquilla y parte de Sierra Bermeja y Real, «gracias a la aprobación definitiva del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía que se ha producido esta semana».

«Es una declaración que afecta e incluye dentro de dicho parque a algunos municipios de nuestra Serranía de Ronda, pero que beneficiará a buen seguro a todos los municipios de la comarca natural, entre los que se encuentra Benaoján. Tenemos la suerte de contar con un entorno privilegiado que destaca por sus parajes naturales, por su flora y su fauna y esto lo hace altamente atractivo para el turismo de naturaleza y de interior, cada vez más en auge y consolidado; lo que posibilita un desarrollo y crecimiento económico en nuestra zona que se verá incrementado gracias a la declaración de Parque Nacional», indica.

Para esta alcaldesa, el paso histórico con el que se cierra este año será un auténtico aval de prosperidad para la zona de cara a las próximas generaciones. «Por supuesto, también nos beneficia la especial protección que conllevará para el entorno, que mejorará la preservación y conservación de nuestra sierra y nuestras especies, y que garantizará que el paraje natural que disfrutamos hoy nosotros, pueda ser nuestra herencia para las generaciones futuras».

El regidor de Genalguacil, el socialista Miguel Ángel Herrera, mantiene sin embargo su postura acerca de la no aceptación de las reivindicaciones de los alcaldes de municipios enclavados en Sierra Bermeja y el Valle del Genal: «Mi postura sigue siento la misma, porque se nos continúa excluyendo del desarrollo que creemos que nos merecemos. Y es que parece que aún hay quien no se ha enterado de nuestra aclaración, la de que Sierra de la Nieves jamás, de ninguna manera, podría ser Parque Nacional sin Sierra Bermeja. Nos están utilizando para justificar su protección; y, lo que aún es peor, que no se reconoce a Sierra Bermeja», alega.

Herrera ha sido bastante crítico durante el último año con sus propios compañeros de partido tanto en la provincia de Málaga como los que están al frente del gobierno autonómico en la Junta. «Dejan fuera del Parque Nacional lo más importante, el único pinsapar del mundo sobre peridotitas, todos los endemismos de Sierra Bermeja», manifiesta este dirigente socialista.

La apuesta por un parque mucho más amplio, a su juicio, debiera haberse planteado como un frente común de toda la provincia malagueña en su conjunto, y no limitarse a la reivindicación de una zona específica como Sierra Bermeja. «Tener un gran Parque Nacional, como oportunidad histórica, bajo la denominación de Sierra de las Nieves y Sierra Bermeja, hubiese multiplicado las pobilidades turísticas de la provincia malagueña», subraya.

Pero incluso tilda una vez más de «parque político, al nuevo espacio protegido, porque es el que se limita a los intereses de unos pocos y no de la provincia malagueña en todo su conjunto». Así lo catalogó en su momento el equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Estepona, en su caso liderado con mayoría absoluta por el PP, pero también lo han expresado dirigentes de otras formaciones en el entorno de Sierra Bermeja desde que la Junta empezó a configurar los límites definitivos del nuevo Parque Nacional. «Desde el principio ninguna de las administraciones ha estado al lado de Sierra Bermeja y del Genal. Se nos sigue castigando y parece que no tienen interés en frenar la despoblación . Pero no me rendiré, seguiré luchando para que se reconozcan nuestros valores», afirma rotundo Herrera.



Un parque nacional para la Costa del Sol

Los nuevos espacios protegidos se erigen en complemento perfecto al turismo de sol y playa en la provincia

La propuesta de Parque Nacional incluye una superficie de unas 23.000 hectáreas, que abarcarán gran parte del actual Parque Natural Sierra de las Nieves e incorporará la Zona Especial de Conservación (ZEC) de Sierra Blanquilla y parte de la de Sierras Bermeja y Real, en los términos municipales de Benahavís, El Burgo, Istán, Monda, Parauta, Ronda, Tolox y Yunquera.



Municipios directamente beneficiados

La propuesta de ley añade una zona periférica de protección de 75.000 hectáreas que engloba la totalidad de la Reserva de la Biosfera declarada por la Unesco y otra franja de terrenos de la ZEC Sierras Bermeja y Real. Esta superficie se reparte entre los municipios de Alozaina, Benahavís, Casarabonela, El Burgo, Guaro, Igualeja, Istán, Monda, Ojén, Parauta, Ronda, Serrato, Tolox y Yunquera.



Otras zonas añadidas en su entorno cercano

La Sierra de las Nieves alberga la más extensa población de pinsapos de Andalucía y valiosas formaciones de quejigales, encinares y bosque mediterráneo. Sus ecosistemas sirven de hábitat a 150 especies de aves y una fauna terrestre que incluye la cabra montés, el corzo y la nutria.