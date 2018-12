Me costará olvidar a esa señora que vino a preguntar qué tenía que hacer para que Alberto Garzón esté en el Parlamento andaluz.

"¿Es usted la presidenta suplente? Tiene que quedarse". Así empezó ayer uno de los días más largos y extraños que recuerdo. Apenas eran las 8.10 de la mañana y acababa de llegar a mi colegio electoral con la intención de volver a casa unos minutos después, cuando quedase constituida la mesa con los titulares de la misma. Pero el presidente titular no iba a estar y había que cubrir su baja. Mis planes para el día eran muy diferentes, también relacionados con la jornada electoral, pero diferentes. Con este repentino cambio de planes iba a ser la primera vez en casi veinte años que iba a vivir un día de elecciones fuera de la redacción, sin los nervios del recuento, de la última hora y del cierre.

Los primeros votantes llegaron puntuales a las 9.00 de la mañana, cuando apenas nos habíamos enterado aún de que el colegio había abierto las puertas. Muchos conocidos, vecinos, los interventores que vienen a ver cómo va todo y una frase que no deja de oírse cada pocos minutos: "¡Te ha tocado!" Al final todos conocen a alguien en alguna mesa y en mi colegio había nada más y nada menos que seis, con su presidente y sus vocales en cada una de ellas, además de los interventores. A mi lado, mis dos vocales. Lucas, un chico de 19 años que vivió ayer de la forma más intensa posible sus primeras elecciones como persona con derecho a voto, y Ana, una estudiante de 21 que también vivía su primera jornada en una mesa electoral. Todos, incluida yo, éramos novatos en estas lides, y nos tocó aprender a marchas forzadas.

Once horas de votación dan para mucho. Para reírse, aburrirse, agobiarse, pasar hambre, sed, y nervios, los que te azotan cada vez que piensas en el recuento que te queda por delante y en la posibilidad de que no cuadre. En medio de todo eso los electores hacen que la jornada se vaya haciendo entretenida. Me costará olvidar a esa señora que vino a contarme que ella quería que Alberto Garzón estuviera en el Parlamento andaluz, y que qué tenía que hacer para que ello fuera posible. Yo intenté explicarle que hacer, no podía hacer mucho, puesto que no se presentaba, pero al final se marchó medio contenta. Emociona que alguna gente mayor venga con tanta ilusión a depositar su voto, personas que apenas pueden andar y que hacen un esfuerzo tremendo para llegar a la mesa. Otros afrontan su primera cita ante las urnas también con cierta emoción, pero por lo demás pasar una jornada en un colegio electoral se hace bastante tedioso.

A las 20.00 horas se cierran las puertas, votan los que aún están dentro, se cuenta el voto por correo, depositan su papeleta los miembros de la mesa y comienza el recuento. Ni que decir tiene que nadie esperaba los resultados que se iban intuyendo ya con las primeras papeletas, y que eso fue precisamente lo que marcó el recuento. Afortunadamente, todo cuadró a la primera, los interventores dieron su visto bueno y pudimos dedicarnos a rellenar el interminable papeleo. En total, 346 electores votaron de un total de 636, el 54,4%. La abstención en mi mesa, por tanto, fue del 45,6%. De los resultados mejor ni hablamos.

Y para terminar, una sorpresa. El presidente tiene que llevar los sobres con las actas al juzgado. Así que acabé la noche personándome ante un juez de Torremolinos, donde nunca había esperado terminar una jornada de elecciones y donde espero no tener que volver ni en las siguientes, ni en las siguientes de las siguientes. En total, 14 horas y media fuera de casa. No está mal para ser suplente.