Otro 2D en mayo haría peligrar la reelección de De la Torre

Nadie se atreve a analizar los datos registrados en la jornada del 2D en clave municipal. Puede que no sean datos extrapolables, dado que en unas elecciones locales entran en juego claves distintas que en unsa autonómicas. Pero sí que muestran una foto fija de cuál es la situación actual en el electorado y, de alguna manera, pueden servir para marcar tendencias. La repetición de los resultados de este domingo el próximo mes de mayo en la capital haría peligrar la reelección de Francisco de la Torre como alcalde de Málaga. Y es más, dejaría un Ayuntamiento absolutamente fragmentado y difícilmente gobernable, a priori, pendiente de pactos.



Resulta, cuanto menos sintomático, que Cs se haya quedado a poco más de un millar de votos para ganar en la ciudad. Que el PSOE vuelva a ser la fuerza política más votada y que el PP haya perdido su hegemonía en la capital hundiéndose hasta la tercera posición. Los resultados sitúan al PP como tercera fuerza política en la capital malagueña con el 20,73% de los votos, por detrás del PSOE (22,15%) y de Ciudadanos (21,52%).



Empate electoral en Málaga

Ciudadanos aprecia una tendencia al alza a sus apoyos

Navarro considera que el panorama de ahora no es el mismo que en 2011 o 2015. "Ya nos enfrentamos a parlamentos muy variopintos y con mucha fragmentación, a nivel autonómico, y lo mismo vamos a tener ayuntamientos", explica.

El secretario de Organización del PSOE de Málaga, José Luis Pérez, si bien reconoce que los resultados obtenidos por su partido "son malos", "sí que marcan una tendencia" en la capital, donde el PP lleva gobernando desde 1995 y De la Torre, en particular, desde 1999. "El 2D lo que ha demostrado es que la gente quiere cambio y en Málaga también", explica.

Es sorprendente que el PP caiga a la tercera posición, pero también que haya perdido en siete de los 11 distritos electorales de la capital. Por su parte, el PSOE ha ganado en seis y Cs en uno. "Esto pone al PP en una situación delicada. Al final, el escenario de partida deja al PSOE como ganador, pero queda mucho trabajo por hacer, así que vamos a hacerlo con ilusión para canalizar esas ganas de cambio", precisa Pérez.

Navarro, insiste por su parte que las autonómicas de este domingo, "no son más que una encuesta". "Son una foto del momento que nos dice el estado de ánimo de los ciudadanos para una convocatoria particular y con unos niveles de participación que nada tienen que ver con unas municipales. Hay que trabajar y ver por dónde tenemos que reforzar nuestra acción política", explica la secretaria general del PP de Málaga.

Pérez también comparte que la abstención ha sido clave a la hora de valorar los malos resultados obtenidos por su formación. Y entiende que unas municipales convocan a un mayor número de votantes en los colegios. "Coinciden con las europeas, que tienen un marcado carácter ideológico y hará que el votante de izquierda no se confíe, como ha podido ocurrir en estos últimos comicios. Esperemos que el 2D sirva de toque de arrebato para movilizar al electorado", explica.

Por parte de Ciudadanos, que ha logrado en la capital malagueña el sorpasso que se le ha resistido en San Telmo, el portavoz en el Ayuntamiento de la formación naranja, admite que la tendencia es claramente al alza. "Creemos que esto sí va a ayudar a que seamos primera fuerza", mantiene. Si bien, también admite que las claves de unas municipales son diferentes a las de unas elecciones autonómicas. "En la capital está claro que Cs es una fuerza potente. De hecho, es la zona más fuerte después de Madrid. Tenemos cada vez más afianzados los votos y eso nos permite mirar al futuro con optimismo", asegura.

Si se repitieran los resultados electorales del 2D dentro de seis meses en las próximas municipales, Podemos lograría dos concejales en la capital. En las de 2015, bajo las siglas de Málaga Ahora, obtuvo cuatro, aunque iniciada la legislatura Juan José Espinosa, por diferencias ideológicas con el resto de compañeras y acusaciones de mal uso de los fondos del grupo, terminó expulsado quedando como concejal no adscrito. Vox lograría 4 ediles. Y el partido andalucista, lograría un histórico representante.

a los comicios municipales de 2019 porque "el escenario local no es el mismo que el autonómico". El regidor insiste en que se trata de situaciones diferentes que los votantes ven desde una "perspectiva distinta".Además, recuerda los datos de los comicios del año 2015, en los que su partido obtuvo nueve puntos más de porcentaje de votos en las elecciones municipales frente a las regionales, mientras que en Ciudadanos ocurrió a la inversa y obtuvo algo más del 14% por ciento en las autonómicas y un 10% en las municipales.