La Opinión celebra Málaga CityHub, un encuentro sobre inversión, talento y formación

Bajo el objetivo de desgranar cómo fomentar la atracción económica y social de la ciudad, a través de la inversión, el talento y la calidad de vida de los ciudadanos La Opinión de Málaga organiza junto al grupo Prensa Ibérica y Manager Focus un encuentro; Málaga Cityhub, una cita para dar con las claves para prosperar en materia de formación, emprendimiento o energía, entre sectores, en la ciudad.

Transformación digital de las empresas, innovación y emprendimiento, gestión del talento, capacidad de liderazgo, movilidady oportunidades que abren las nuevas tecnologías (IoT, Big Data, Blockchain€) son algunos de los temas que se abordarán el próximo 12 de diciembre en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga con ponentes expertos en las materias mencionadas. Una jornada a la que aún te puedes inscribir de manera gratuita a través de la página web.

La jornada se desarrolla hasta el mediodía y alterna ponencias y mesas redondas con un coffe break. Tras la recepción, la primera está prevista a las 9.30 horas por el experto en estrategia de ciudades, profesor de IE Business School. Gilde Seisdedos, bajo el título 'La era de las ciudades: claves para dinamizar el crecimiento y generar oportunidades de negocio'.



Participantes



La siguiente, "Empresa 4.0: Responder a la transformación digital"Málaga CityHub: poniendo en valor nuestras fortalezas, con el exsecretario de Innovación del Gobierno de España y CEO de Satlantis, premio Best Company in the Industry 4.0 por la Comisión Europea, Juan Tomás Hernani. Después habrá una mesa redonda bajo el título "Atracción y retención del talento" con representantes de Fundación Unicaja, Universidad de Málaga, Fundación Telefónica y Confederación de Empresarios. Le seguirá otra mesa con ponentes que representarán el Ayuntamiento de Málaga, IDEA Parque Tecnológico de Andalucía (PTA), Museo Picasso y Puerto de Málaga bajo el nombre".

Andreu Veà, Digital Champion por España en la Comisión Europea, embajador para la Agenda Digital y presidente de la Internet Society, hablará sobre "Ciudad smart: movilidad, eficiencia energética y edificios inteligentes" y el experto internacional en innovación y marca, profesor de ESADE Salva López cerrará esta jornada bajo el título "Cuestión de marca: Potenciando tu marca personal, comercial y de ciudad".