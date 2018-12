Sanidad y pérdida de poder adquisitivo, preocupaciones a tres meses del brexit

Incertidumbre. Esa es la primera sensación de expertos y británicos cuando escuchan la palabra brexit. Y es que todos esperan preocupados el 11 de diciembre, día en que el Parlamento británico votará el pacto que la primera ministra británica, Theresa May, ha acordado con el Consejo Europeo. Esa preocupación se basa en que «hay muchas posturas enfrentadas y muchas voces en el Reino Unido que están en contra del texto y que todavía hacen propuestas», explica el abogado experto en Extranjería, Ricardo Bocanegra.

Todo este ambiente se acrecienta en la Costa del Sol, donde residen unos 65.000 británicos que aún desconocen qué va a pasar con ellos de aquí a unos meses, pues el 29 de marzo es la fecha definitiva de salida. Los principales temas que inquietan a este colectivo son la sanidad, la pérdida de poder adquisitivo, el riesgo de dejar de percibir pensiones, las condiciones de residencia, la libertad de movimiento y la validez del permiso de conducir o los títulos profesionales, entre otros.

Haya acuerdo o no, en cuyo caso habría una «situación extrema» en que serían considerados no comunitarios según explica Bocanegra, la salida de Reino unido de la Unión Europea va a tener unas consecuencias que se intuyen no muy beneficiosas «siguiendo la lectura de los acuerdos y las declaraciones de May».

Menos poder adquisitivo



Y aunque los principales afectados por está situación sean los ingleses, los segundos más perjudicados serán los españoles, afirma Bocanegra. Una de las consecuencias que parece segura es la devaluación de la libra esterlina y con ella la pérdida de poder adquisitivo. Por tanto, «serán menos los británicos que tengan la posibilidad de invertir», explica el abogado. Algo importante teniendo en cuenta que Reino Unido es el primer inversor europeo de España. Sobre ello, la vicepresidenta ejecutiva y secretaria general de Confederación de Empresarios de Málaga, Natalia Sánchez, añade que además se dejará notar en los destinos donde se planteen comprar una segunda residencia.

Aun así, la secretaria general de la CEM señala que no quieren ser alarmistas porque en economía hay muchos más factores de contexto que pueden incidir. «Desde que se habla de brexit ha disminuido levemente la compra de vivienda por parte de británicos, pero esa disminución se ha visto compensada por el incremento de la compra de otros mercados».

Turismo



Asimismo, el turismo podría verse resentido por esta depreciación porque «podrían replantearse destinos más baratos o una estancia más corta», señala Sánchez. Esto es clave para la Costa del Sol, pues el mercado británico es el más importante. En este sentido, el presidente de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos), Luis Callejón, asegura que «no sabemos en qué posición se quedan los turistas a la hora de elegir como destino la Costa del Sol», señalando que pueden decantarse por destinos más baratos o que puedan devaluar su moneda y que «queden a la par o por debajo de la libra, destinos que no juegan con el euro como Turquía, Túnez o Egipto».

En este bloque también se incluirían las exportaciones, «que se podrían ver afectadas», destaca Natalia Sánchez. «Los dos primeros productos del ranking de exportación de Málaga a Reino Unido son bebidas y productos agroalimentarios y si baja el poder adquisitivo esto también se podría resentir».

Según Sánchez, si a la depreciación de la libra se suma «que la prestación sanitaria quizá no la tenga en las mismas condiciones, que tengan complicaciones a la hora de conseguir el permiso de residencia o de obtener un trabajo» podrá influir en «la decisión de residir temporal o totalmente en nuestro país».

Sanidad



«La gran preocupación es la atención sanitaria, si no hay acuerdos bilaterales muchos se verán obligados a volver a Inglaterra», prevé Mario Blanke, el alcalde del municipio con más residentes británicos de la provincia, Alcaucín. Actualmente, los británicos, como miembros de la UE, tienen cobertura sanitaria. En caso de requerir atención, el SAS lo atiende y pasa la factura al sistema sanitario británico (NHS). «Al dejar de ser miembros esas condiciones no van a ser tan beneficiosas», explica Sánchez. En este punto, entra en juego el acuerdo. Si lo hay, «es probable que Reino Unido haga acuerdos bilaterales con los distintos países para que haya un reconocimiento recíproco de la sanidad y los derechos sanitarios», cree el abogado experto en Extranjería. Pero si finalmente el divorcio llega sin acuerdo «podrían exigir a los que quieran un permiso de residencia en España tener un seguro médico privado». Esto es un factor importante, explica Sánchez, debido a que hay una gran parte de residentes de avanzada edad para los que la atención médica es un factor a tener en cuenta a la hora de elegir la Costa del Sol.

«Todos los días me entero de una situación personal nueva. ¿Qué pasará con aquellos enfermos, por ejemplo, de cáncer que no pueden viajar porque ya están enfermos si el Reino Unido decide no pagar la sanidad a España?», se pregunta Anne Hernández, la presidenta de la asociación Brexpats in Spain, quien incide en que «dependemos muchísimo de España porque de Reino Unido tenemos muy poco apoyo».

Circulación de personas



Otra consecuencia del brexit, explica el abogado experto en Extranjería, será que se acrecentará el control de las estancias en España, «la libre circulación de personas se va a ver muy restringida. Ahora nadie controla el tiempo que están aquí y a partir del brexit habrá control de pasaporte fronterizo y no podrán estar más de 90 días cada semestre». Quien lo supere será sancionado, asegura. Y para no estar sujeto a esta limitación temporal «tendrían que pedir el permiso de residencia». Entre los requisitos para pedirla, augura Bocanegra, estará ese seguro médico privado, demostrar solvencia económica, tener una casa o contrato de arrendamiento, entre otros. En general, en muchos aspectos «van a tener un trato parecido a los no comunitarios».

Otra opción es pedir la nacionalidad, aunque para eso tienen que llevar más de 10 años residiendo en España. Además, en este sentido se añade otro punto en contra y es que, según explica el alcalde de Alcaucín, desde 2015 «hay una casi imposibilidad de obtenerla porque se reforzaron los requisitos. Ahora hay un test de conocimiento cultural que ni siquiera muchos españoles aprobarían».

Empleo



Los británicos que trabajen en la Costa del Sol también «van a estar sujetos a una normativa mucho más dura y estricta», afirma Bocanegra, detallando que a partir del brexit se tendrá en cuenta la situación nacional de empleo».

«Salir sin acuerdo sería un desastre», resume Anne Hernández, quien lamenta que desde su país no hayan pensado en la desprotección con la que los dejan y se queja de que muchos no tuvieron derecho a votar y ahora un hecho en el que no participaron decide su futuro. Sin embargo, hay otros más incrédulos sobre la repercusión del brexit como Philip Smalley, el presidente de la asociación axárquica Soha, que votó a favor y que afirma que «están amenazando a la gente con algo que no va a pasar; las instituciones decían que sería un desastre votar sí a salir de la UE y no ha pasado nada».

Consejos



Por todo ello, Brexpats in Spain está intentando «difundir la información correcta», dice Hernández, asegurando que muchos no sabían lo que votaban. Además, les aconsejan a los británicos que viven en España que se empadronen, hagan la residencia o pongan en regla el permiso de conducir antes del 30 de marzo.