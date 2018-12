El IES Huelin recibe a alumnos de otros cinco países en un proyecto cultural Erasmus+

El IES Huelin de Málaga ha sido el anfitrión, en la última semana de noviembre, del primer encuentro del proyecto Erasmus+, cofinanciado por la Unión Europea, titulado "More than the Sum of its Parts-Our diverse Cultural Heritage as Buildings Blocks for European Unity".

En cada escuela participante se tratarán diversos aspectos culturales de los seis países participantes, España, Finlandia, Reino Unido, Alemania, Italia y Croacia. Así, en Málaga se ha abordado el arte, la arquitectura y los monumentos.

Las principales actividades llevadas a cabo en Málaga han sido reuniones internacionales de alumnos para intercambiar información sobre las respectivas costumbre culturales y la presentación en grupos nacionales de los referentes artísticos y arquitectónicos más importantes de cada país.

Además, alumnos y profesores han realizado visitas guiadas en inglés a los Dólmenes y al Museo Municipal de Antequera; a Archidona, donde conocieron su plaza ochavada y su ermita, y a Granada y la Alhambra. En Málaga, el grupo visitó el Museo de Málaga en el edificio de la Aduana, el centro histórico y el Museo Ruso en la antigua Tabacalera.

El último día de la visita, los alumnos, en grupos internacionales, construyeron un monumento con materiales reciclables para conmemorar la semana de Málaga. La realizada por el grupo 6 fue la maqueta ganadora que consiguió una caja metálica de 24 lápices acuarelables para cada componente.

Este tipo de proyectos Erasmus+, como destacan los responsables del IES Huelin, tienen numerosos beneficios para los estudiantes, "no solo a nivel académico, sino en otras competencias como sociales, cívicas y personales".

La visita del grupo internacional a Málaga ha sido posible gracias a la colaboración tanto de alumnos y familias del IES Huelin, como de los profesores del grupo Erasmus+ en general y de otros docentes de este malagueño, uno de ellos incluso jubilado ya.