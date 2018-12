Moreno promete el tercer hospital y parar el metro en superficie

Es difícil recordar la última vez que la sede del PP de Málaga ha estado tan abarrotada como hoy. Un multitud de militantes y numerosos medios de comunicación han esperado a primera hora de la tarde al presidente del PP-A y aspirante a presidir la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en lo que ha sido su primera comparecencia en la provincia después del domingo de las elecciones. Ante los integrantes de la dirección provincial, Moreno, que ya se ve como el futuro relevo de la todavía presidenta socialista, Susana Díaz, ha aprovechado su comparecencia para adelantar algunas medias de inmediata aplicación que afectan tanto a la capital y a la provincia. Entre ellas, ha prometido el comienzo de los obras para un tercer hospital en Málaga y la paralización inmiedata del tramo del metro en superficie que está proyectado así en la zona del Hospital Civil. "A partir de enero, cuando yo sea presidente, vamos a empezar con el tercer hospital y vamos a parar el metro en superficie por el Hospital Civil", ha asegurado. En lugar del proyecto tal y como está estipulado por ahora, Moreno ha garantizado que se optará por el soterramiento. "Málaga es una ciudad de primera y se merece una infraestructura de primera", ha apostillado.

La extensa comparecencia de Moreno ha servido también como un adelanto de parte de un futuro programa de gobierno para la siguiente legislatura. Así, además de la promesa del tercer hospital y de la paralización del metro en superficie, ha prometido que sacará adelante el proyecto del Puerto Seco en Antequera y ha garantizado la supresión del impuesto de sucesiones en su totalidad. Además, en el apartado político, ha adelantado que impulsará la limitación de mandatos a ocho años. Es decir, que nadie podrá estar en el cargo durante más de dos legislaturas.

Moreno, que ha presentado los resultados del pasado domingo como un triunfo absoluto, no ha querido dejar dudas sobre la posición del PP-A en las futuras negociaciones para ver cómo se conforma el futuro Gobierno, posicionándose como única opción posible para presidir la Junta. "Fuimos el único partido que habló de cambio desde el principio y planteamos estas elecciones como un referéndum entre continuidad o cambio". En este sentido, Moreno ha dejado claro que no entendería que el candidato de Ciudadanos, Juan Marín, se vaya a presentar a una investidura. "Dentro del bloque del cambio, hemos sido la formación más votada", ha manifestado, además de subrayar que "no es coherente que la tercera fuerza quiera liderar ese cambio".

El líder popular, eso sí, ha mencionado directamente a Susana Díaz. "Los andaluces le dijeron que su tiempo se ha acabado", ha manifestado, además de culpar al PSOE de "introducir elementos de tensión entre funcionarios". En este sentido, ha pedido que se acepten los resultados, resaltando que "los andaluces y los malagueños han optado por el PP".

Previo a Moreno, ha comparecido el presidente del PP de Málaga y director de campaña del PP-A, Elías Bendodo, asegurando que "Juanma Moreno va a ser el próximo presidente de la Junta de Andalucía" y se ha referido a Moreno como "el mejor de los nuestros". Ante unas negociaciones que se prevén intensas, Bendodo ha avisado de "la enorme responsabilidad que tienen ahora". El líder de los populares malagueños ha afeado las protestas que se han producido en diversas capitales y ha condenado la actitud de aquellos que "no respetan las urnas y quieren frenar la voluntad de cambio". Durante la celebración de la junta directiva provincial, se han tenido palabras de recuerdo para José María Martín Carpena, Antonio Garrido Moraga y José Ramón Casero.