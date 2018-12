Nueve meses y el ascensor sin colocar

El desconocimiento en la Antigua Grecia del invento del elevador impidió que entre los famosos 12 trabajos de Hércules se incluyera la instalación de un ascensor no muy lejos de las Columnas de Hércules, en concreto en el barrio malagueño de Puerta Blanca, en la Carretera de Cádiz.

Digno de un héroe como Hércules les está pareciendo a los vecinos del número 14 del Camino del Pato, en Puerta Blanca, la colocación de un ascensor en su bloque de cuatro plantas. Un sueño perseguido durante años y por el que las 16 familias del edificio habían pagado unos 1.500 euros por piso. El resto, la mitad, lo sufraga el Instituto Municipal de la Vivienda, informa Juan Antonio Aznar, presidente de la comunidad de propietarios.

«Pero esto parecen las obras de la Sagrada Familia», lamenta y recuerda que las obras comenzaron en marzo y, nueve meses más tarde, todavía están manga por hombro.

La actuación incluía también la sustitución de una pequeña escalera del portal por una rampa, y es lo único que está terminado.

El pasado lunes, La Opinión visitó el bloque y por el pasillo del portal se encontraban apoyadas en la paredes varias piezas metálicas, posiblemente de la caja del ascensor.

Las piezas del futuro ascensor, repartidas por el pasillo. Foto: Arciniega



«Llegaron en marzo y no pusieron fechas, nos decían que estaría para antes del verano, luego que para agosto... hace poco que para este puente de la Constitución, yo no me creo ya nada», cuenta el presidente, que explica que una primera empresa hizo el hueco para el ascensor y una segunda se encarga de la instalación.

Juan Antonio Aznar cuenta que en el bloque son muchas las personas que necesitan el ascensor, pues hay muchos mayores. «Incluso unos vecinos del primero se han tenido que ir a vivir a casa de su hija porque al ser mayores y no tener ascensor no pueden subir».

El presidente también cuenta el caso de una vecina «que siempre decía que no vería el ascensor y al final la pobre no lo pudo ver listo porque se murió».

El paso de los meses intranquiliza a los vecinos, que hace unos días vieron como una vecina con la cadera mal era bajada en camilla por las escaleras para ser hospitalizada. «Se han tirado un mes y pico con todos los cacharros en mitad del pasillo y ha sido complicado pasar», señala Juan Antonio, que comenta que el retraso se lo han comunicado al alcalde durante una visita al barrio.

El concejal de la Carretera de Cádiz, Raúl Jiménez, que habló con el IMV, informó de que la previsión es dejar listo el ascensor «la segunda quincena de enero», aunque precisó que luego habrá que sumarle un mes y medio para el visto bueno de Industria. En ese caso estaría listo en marzo de 2019, un año después del inicio de estas obras hercúleas.

Precisamente ayer, el grupo municipal socialista denunció un caso muy parecido: los nueve meses de espera para la instalación de ascensores municipales en el número 9 de la calle Jalón, en el barrio de La Térmica, donde viven 20 familias. El portavoz Daniel Pérez exigió al alcalde la reanudación de las obras.