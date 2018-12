Ruiz Espejo asume que las políticas del PSOE no han calado entre el electorado y hace autocrítica

­«Hacemos autocrítica», dijo ayer el secretario general del PSOE, José Luis Ruiz Espejo, lamentando que fueron muchos malagueños los que decidieron no votar. «Hemos entendido el mensaje, tomamos nota y ya trabajamos para ser capaces de dar respuesta en aquello que no hayamos estado a la altura».

Así, reconoció que « la recuperación de derechos no ha avanzado a la velocidad que se demandaba y no habremos sido capaces de explicar nuestro proyecto social en un contexto de desencanto hacia las instituciones. Tenemos que reflexionar sobre nuestras políticas, que no han hecho que la gente de izquierdas haya ido a las urnas para parar la ola de extrema derecha».

Aún así, el líder de los socialistas malagueños subrayó que «no hay partido que defienda los intereses de Andalucía y el Estado de Bienestar como el PSOE» y afirmó que la Comisión Ejecutiva Provincial del PSOE de Málaga da su confianza a Susana Díaz para seguir liderando el proyecto socialista en Andalucía «y poniendo al PSOE en el lugar que le corresponde, como garantía del Estado de Derecho y de Bienestar y de defensa de nuestra tierra».

«Parar a la extrema derecha»



De esta manera, reivindicó el papel del PSOE tras las elecciones andaluzas e hizo un llamamiento al resto de partidos políticos para «no poner a Andalucía en manos de la extrema derecha».

«Nuestra secretaria general hablará con el resto de fuerzas constitucionales para frenar que entre esa extrema derecha que viene a quebrar la convivencia», declaró.

Así, Ruiz Espejo recordó que el PSOE ha sido el partido vencedor en 69 de los 103 municipios de la provincia, frente a los 23 en los que ha vencido el PP y los 7 de Adelante Andalucía y agradeció a los más de 152.200 votos que el PSOE cosechó en la provincia el pasado domingo, siendo la fuerza más votada en Málaga. «A pesar de que los datos nos resultan suficientes, está claro que el PSOE ha ganado en nuestra provincia, al igual que en Andalucía», dijo.

«Díaz hablará con el resto de fuerzas constitucionales para frenar que entre en las decisiones de gobierno la extrema derecha que viene a quebrar la convivencia. Una ultraderecha que no respeta la igualdad ni el marco de convivencia del Estatuto de Autonomía, nuestro autogobierno, el que ganamos el 28F en las urnas y en el marco de la Constitución». Ruiz Espejo afirmó que «como demócratas convencidos y constitucionalistas, tenemos responsabilidad de impedir que el Gobierno de Andalucía dependa de una extrema derecha xenófoba, racista y que justifica la violencia contra las mujeres». Además, añadió que lo normal no es que el primero apoye al tercero, sino al revés. «Susana Díaz venía avisando desde hace una semana sobre la ultraderecha, y otros y otras, desde la izquierda, en lugar de hacerle frente a esa ultraderecha, le hacían frente a Susana Díaz», concluyó.