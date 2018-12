Cómo aprender de un pasado muy presente

Con una frase tan poética como Hoy es siempre todavía, la profesora María Jesús Pérez Ortiz, durante más de 30 años catedrática de instituto en Martiricos y en el Gaona, ha querido parafrasear a unos de sus grandes ídolos, Antonio Machado, para titular el que considera su libro más personal y uno de los más emotivos.

Hoy es siempre todavía, editado por grupo editorial 33), es una antología de escritos de artículos de periódicos y revistas, ensayos y conferencias de esta filóloga y colaboradora de La Opinión que será presentado el próximo martes, 11 de diciembre, a las 8 de la tarde en el Real Club Mediterráneo por el académico de la Historia Manuel Olmedo.

La autora lo considera, de forma metafórica, su «testamento literario», aunque advierte que su intención es seguir escribiendo más. «Me llevó un tiempo engranar todo ese ayer con el que tanto he vivido y sentido», subraya.

De paso, la antología de quien también ha sido formadora de profesores en la Universidad de Málaga quiere rendir tributo «a esos profesores de la Universidad de Granada que supieron sembrar en mí la semilla intelectual de lo que luego ha aflorado a lo largo de los años», y menciona a profesores como Manuel Alvar, Manuel Pita Andrade o a quien considera su máxima influencia, Emilio Orozco Díaz, especializado en los místicos.

Dividido en siete apartados, por el libro desfilan escritos relacionados con la Literatura pero también con el Pensamiento, la Historia y el Arte. De esta última temática ha rescatados textos sobre Pablo Ruiz Picasso pero también sobre Antonio Montiel –de quien publicó su biografía el año pasado– y de Félix Revello de Toro.

Además de su admirado Antonio Machado, no faltan Baroja ni Valle-Inclán porque como confiesa, «la Generación del 98 me ha marcado», pero por supuesto, no falta la del 14 (Juan Ramón Jiménez, Ortega y Gasset) ni la del 27, en la que además de hablar de Lorca, Aleixandre o Gerardo Diego, destaca la figura del malagueño José María Hinojosa, «el gran desconocido y del que la tesis doctoral de Alfonso Sánchez concluía que fue el primer surrealista español».

En la rama de la Historia, María José Pérez Ortiz reivindica la figura de Antonio Cánovas del Castillo, recupera al gobernador suizo de Málaga Teodoro Reding y no se olvida de dos mujeres que, parafraseando a Balzac, fueron reinas del mundo y esclavas de un deseo como Eugenia de Montijo y María de las Mercedes.

También aparecen en el libro aproximaciones a la obra y figuras de escritores como Rosalía de Castro y Miguel Delibes, uno de los autores investigados más a fondo por esta especialista.

¿Para quién va dirigido una antología tan amplia de miras como esta? «El libro puede estar al alcance de un público lector con un mínimo de sensibilidad y predispuesto a absorber lo que ahí se dice, en un mundo en el que creo que vivimos exentos de valores éticos y morales, que es de lo que están llenos estos textos», responde.

Machado echaba la vista atrás pero al mismo tiempo, subrayaba que se hacía camino al andar. Pasado y presente unidos también en estos escritos llenos de lecciones.