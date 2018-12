En muy poco tiempo hemos pasado del concepto 2.0 a 4.0. ¿Qué es exactamente una empresa 4.0?

La tecnología ya estaba ahí, pero ahora ha cambiado la intensidad con la que se ha aplicado en todas las áreas de una actividad empresarial. Empezando por el producto conectado que cambia la relación con el cliente y en muchas ocasiones cambia el paradigma. Si tengo un ascensor conectado para el mantenimiento, al final estoy monitorizando qué está pasando con ese equipamiento y puedo responsabilizarme del mismo. Al final son cosas que no posees, sino que contratas un servicio y se produce un cambio radical en el concepto. Quizás todavía no ha llegado a todos los sectores de la economía, los bienes de equipo están todavía más lejanos, pero todos los que tienen que ver con el Business to Consumer (B2C) están cambiando de una manera importantísima.

¿Qué sectores considera que han sabido evolucionar mejor en este sentido?

La movilidad y aquellos más cercanos a la movilidad han tenido un impacto mayor, el mundo de las telecomunicaciones, el mundo digital€ Los sectores que se dedican de alguna manera a vender tecnología son los principales precursores. Por poneros un caso, General Electric consolidó todos sus negocios en el mundo, ha montado una nueva división en Palo Alto, California, y sus negocios tradicionales hoy están reconfigurados como negocios digitales que entran en fábrica. Quizás, en el otro extremo podemos tener todos los procesos de bienes de equipo y una producción industrial más pesada, el mundo del metal que quizás ha tenido un impacto un poco menor en el modelo de negocio ha sido una herramienta de productividad que les permite controlar mejor los procesos. El tsunami digital es imparable.

¿Qué fortalezas encuentra en Málaga para competir en este entorno 4.0?

Conozco Málaga de mi época en la Secretaría de Estado cuando estuve con la ministra Garmendia. Entonces tuve ocasión de ir por el parque tecnológico unas cuantas veces. Lo importante es la masa crítica de recursos, de proveedores, de gente formada, que se mantenga y vaya creciendo porque frente a los fríos del norte, cada vez va a ser más atractivo en una nueva economía un lugar como Málaga. Pensar en Málaga Valley como un lugar de residencia en un contexto europeo donde ofrecen el argumento de calidad de vida y que pueda ser una california para Europa, a medio plazo pueda ser atractivo.

También se centra en las personas como agentes de cambio. ¿Qué papel pueden desempeñar los ciudadanos?

El factor de las personas es el número uno. El talento hoy en día es un recurso crítico y escaso. El capital se puede conseguir, los recursos de inversión en máquinas también se pueden conseguir, pero lo que es verdaderamente único es tener un equipo multidisciplinar, internacional y joven. Creo que eso lo pondría con mayúsculas porque la dosis de juventud de cualquier negocio, empezando por el nivel directivo, es importante para tener la capacidad de entender este mundo. Los millennials y las generaciones que le siguen son nativos digitales y su concepción a la hora de plantear cualquier problema empresarial es diferente. Hay que tener esa actitud de presencia de la juventud en toda la pirámide. Las empresas tienen que tener una fuerte interrelación con el conocimiento intentando aportar y recibir. Una empresa que considera a las personas como recursos, en general, tiende a equivocarse más pronto que tarde.

En la formación se está haciendo mucho hincapié en la necesidad de capacidades más técnicas o STEM (del inglés Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) ¿qué lugar ocupan para usted otros conocimientos como la historia, la semántica o la filosofía en este entorno 4.0?

La multidisciplinariedad exige tener un conocimiento humanístico cada vez más completo, cada vez curiosamente parece que nos encaminamos a un mundo más super especialista, en el que cada vez sabemos más de menos cosas, hasta llegar a saberlo todo de nada y en el que la economía de conocimiento podría ser como la economía de la profunda ignorancia. Eso es verdad para muchos campos, pero tenemos que reclamar un cierto principio de universalismo, de conocimientos de nuestra historia, lengua€ Tener una capacidad lingüística es absolutamente clave. Aunque lo digital parece que banaliza nuestra capacidad de expresión, que no tenemos ganas de leer más de dos líneas y media de cada artículo, por otro lado, nos da una capacidad de conexión instantánea y precisión sobre cualquier conocimiento. El otro día teníamos una discusión sobre la conquista de Napoleón de Egipto en 1798, que hablaba de que llegó un grupo notable de científicos, el inventor de la lejía Bartholet, el matemático Monje y un grupo para resolver una serie de retos, tuvimos una duda y Google nos la resolvió en 5 segundos. El mundo digital también nos permite ser más cultos. Lo que hay que hacer es tener esa conciencia de escribir bien y tener una formación humanística complementaria.

En la era digital en la que estamos, ¿es más fácil emprender desde España o menos que antes?

El mundo digital, una vez más, es un cambio con muchas cuestiones de fondo que hay que analizar con tranquilidad. Nos permite hacerlo desde cualquier parte del mundo que es lo que nos contagia competidores desde cualquier lugar de una manera mucho más rápida, y una de las oportunidades que nos ofrece es que aquí podemos tener condiciones tan buenas como las de cualquier lugar desde el punto de vista del conocimiento. Sí estamos por detrás en recursos capital, lo que es un hándicap sobre el que conviene trabajar. Necesitamos tener una potencia de financiación de nuestras ideas muy superior a la que tenemos, necesitamos un entorno también de universidad y conocimiento mucho más especializado. Tenemos que ser exigentes con nuestro entorno y formular los objetivos que seamos capaces de conseguir. Necesitamos una universidad más especializada, más potente y más cercana a la empresa.

¿Qué tiene que aportar una empresa de satélites a la industria 4.0?

El espacio parece que es un mundo de cohetes y de satélites que dan vueltas, en realidad es un entorno que se dedica a capturar datos, transmitir datos y a fabricar datos. Básicamente es un entorno digital que nos facilita una especie de red de conexión mundial para darnos una dimensión del planeta en pequeñito. Hoy, aunque el mundo está conectado por tierra, el espacio representa el primer paso hacia la conquista del universo y de futuros planetas. El espacio es uno de los elementos tradicionales que permitió las primeras conexiones globales. Si algo es digital es el espacio.



