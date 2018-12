Alertan del peligro de alentar la turismofobia

Los representantes empresariales e institucionales que asistieron el 28 de noviembre a la Tertulia del Cantarrana consideran que no se pueden usar los últimos episodios críticos sobre la actividad turística como arma arrojadiza entre los políticos o destacar sólo lo malo que se escribe sobre la ciudad, aunque Francisco Sarabia, decano del Colegio de Arquitectos de Málaga, pide ver qué de verdad «puede haber en esos comentarios, rumores, y cómo podemos corregirlos».

La discusión pivotó sobre varios reportajes recientes en medios nacionales en los que se presentaba a Málaga como un paraíso de las despedidas de soltero y del turismo salvaje. «Debemos ver si es verdad que el Centro Histórico tiene una peculiaridad, tenía una población y se decía que todas las viviendas estaban llenas y se vivía muy bien y ha llegado el turismo y ha echado a esos residentes, eso parecía, ¿no? Tenemos que partir de una base real. El Centro Histórico se estaba despoblando desde hace años. El Ayuntamiento ha puesto esos datos encima de la mesa, que dicen que hay despoblación desde hace tres o cuatro años. No podemos creernos todo lo que sale», dijo el presidente de los hosteleros malagueños (Mahos), Javier Frutos, quien consideró necesario que «deba haber convivencia dentro del Centro», fomentando la creación de zonas verdes, colegios, etcétera... Y reseñó que son muchas veces los propios residentes los que hacen negocio con la vivienda turística.

Francisco Moro, vicepresidente por Málaga de Aehcos, llamó a no demonizar las despedidas de soltero, pues hay algunas de una gama medio alta cuyos componentes comen en restaurantes de calidad y se alojan en hoteles también de prestigio, dejando dinero. «Es fundamental reeducarnos todos, vender la marca de Málaga, antes no teníamos marca, vivíamos siempre bajo el paraguas de la Costa del Sol, que nos tenían abandonados, muchas veces, hay que reconocerlo; y hemos creado una marca de Málaga capital que hasta la Costa del Sol la quiere ahora».

Natalia Sánchez, secretaria general de la CEM, explicó: «Tenemos que ser cautelosos con los mensajes, no podemos hacernos eco de problemas que son una realidad en otros destinos y que aquí en Málaga, por fortuna, todavía no son problemas reales» y pidió que la ciudad se ponga a trabajar «para planificar lo que ya va apareciendo en esa convivencia con los residentes, los vecinos, la actividad empresarial asociada al turismo, pero también no asociada al turismo, que la hay y mucha».

Carlos Pérez-Lanzac, presidente de la Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía, fue contundente. «Sí vemos que ha habido un efecto llamada, porque Málaga ha sido atractiva por varios aspectos, porque el malagueño ha aumentado su calidad de vida, ha habido una inversión muy importante, esa inversión ha tenido un efecto llamada que ha generado un poco de burbuja podríamos decir y no sólo en la vivienda turística, sino en muchos sectores, tenemos 80.000 nuevos ciudadanos». «Tenemos un 13% en las operaciones inmobiliarias que están hechos por extranjeros», precisó, además de indicar que el Centro es un poco pequeño, pero se ha generado empleo y atracción de talento.

«Vemos la oferta de vivienda turística como un modelo clave, porque más del 50% de nuestro cliente es familia, creo que para la ciudad es una tipología turística muy interesante», reseñó. También entendió que ya hay que «normalizar el sector, ya tenemos las plataformas normalizadas, por tanto la oferta turística de Málaga ya absorbe el 60% de toda Andalucía, lo cual nos pone a la cabeza en el liderazgo de este nuevo modelo». En su opinión, se trata de una oportunidad «brutal para Málaga» y se declaró de acuerdo con los hoteleros en el sentido de eliminar la oferta ilegal, admitiendo que los cambios ahora deben ser incorporados por las instituciones de una forma mucho más ágil que antes.

Carlos Conde, portavoz del equipo de gobierno, señaló que es necesario fidelizar al cliente, que hoy se compite con «cualquier destino». «Habéis hablado de calidad, y en eso debemos estar todos, calidad en los servicios públicos, en el tipo de cliente, en los servicios privados».

Es más, declaró: «Debemos de garantizarnos que Málaga siga siendo una ciudad amable, si no entonces nos convertiremos en otros destinos nada deseables». «Tenemos un privilegio de ciudad, esa realidad debemos ponerla encima de la mesa para ver hacia dónde vamos», dijo el también teniente de alcalde Economía.





