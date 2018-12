La debacle de Rodríguez en Málaga cuestiona la coalición de Adelante

Al final, quedará como una de las grandes apuestas fallidas de estas elecciones autonómicas. Que Teresa Rodríguez encabezara la lista de Adelante Andalucía (AA) por la provincia de Málaga no se debía a la necesidad de hacer un encaje de bolillos para cuadrar los integrantes de las candidaturas en las diferentes provincias, sino a la determinación de fortalecer la candidatura de Málaga. Si ésa era la intención, los resultados de las elecciones del 2D dejan claro que se logró justo lo contrario. Es en esta provincia donde Adelante Andalucía ha registrado sus mayores retrocesos a nivel regional, pasando de los 150.819 votos en 2015 (suma de Podemos e IU), a los 98.440 votos registrados en esta cita. Esta caída inesperada por los integrantes de la coalición siembra ahora de dudas la efectividad de la misma cara a las elecciones locales de mayo, donde la apuesta inicial era acudir bajo la misma fórmula.

La suma de Podemos e IU no significa automáticamente que se cosechen mejores resultados. Eso ya ha quedado claro a estas alturas. Si en el caso de Unidos Podemos los dirigentes achacaron el incumplimiento de las expectativas a las prisas para alumbrar la candidatura, con Adelante Andalucía esto no habría pasado. Los dirigentes tuvieron meses para consolidar el proyecto y la sintonía entre los dirigentes de Podemos e IU parecía absoluta. A pesar de ello, las urnas han demostrado que el electorado ha marcado distancias y ahora vuelven a aflorar las voces internas que venían avisando sobre la inconveniencia de fusionar a ambas formaciones. Sobre todo en IU, hay algunos militantes que empiezan a cuestionarse abiertamente si Podemos no empieza a ser un lastre cara a las locales de mayo. En muchos municipios de la provincia, IU está consolidada como una formación histórica y cuenta con numerosos concejales y gobierna ayuntamientos.

Al contrario que en anteriores ocasiones, cuando había certeza con los candidatos, ahora mismo todo son dudas. En ningún municipio de la provincia, se ha nombrado aún a un candidato. En el caso de repetir la fórmula de Adelante Andalucía, como todo hace indicar, habrá que esperar hasta que se hagan primarias cruzadas entre los aspirantes de IU y los de Podemos. «Llegamos tarde, muy tarde», confiesan fuentes de Adelante AA a este periódico.

Al menos en IU, ya hay un calendario fijado para cerrar este proceso y todos los aspirantes se conocerán a finales de mes. El 20 de diciembre está convocada la asamblea local para fijar a todos los candidatos. A partir de aquí, todo quedará pendiente de unas primarias cruzadas con Podemos, que pondrán a prueba la sintonía entre ambas formaciones.