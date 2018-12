El Limonar reclama con villancicos un centro cultural y biblioteca

La asociación de vecinos Limonar Caleta se reunió el pasado sábado en el Parque Baden Powell para reivindicar con una zambombá, letras alusivas y música de villancicos el centro cultural y la biblioteca, previstos en esa zona.

Como explicó el presidente vecinal, Fernando Martín Mandly, "hace casi dos años que tuvimos una reunión con el alcalde y después de descartar Villa Alegre como sede, al final se decidió que se haría en el parque Baden Powell". Sin embargo, detalló el presidente, se hizo un primer proyecto "o más bien un boceto por parte de los arquitectos municipales" y Cultura lo descartó "porque repercutían parte de los talleres en la biblioteca".

Finalmente, explicó, se decidió contruirlos en dos edificios por separado, aunque hasta la fecha no hay presupuesto para ejecutarlo. "Llevamos pidiéndolo desde hace cuatro años y todavía no entra en los presupuestos", lamentó el presidente, que señaló que la promesa se mantiene "por razones electorales, para mantener a la gente ilusionada, pero la gente se desilusiona cada vez más":

El presidente señaló que con tono "divertido y jocoso", han querido reivindicar este equipamiento, tan necesario para un barrio que a su juicio no recibe todas las atenciones que merece por parte del Ayuntamiento.

Las letras de los villancicos son las siguientes:

Por Enrique Rodriguez- música La Marimorena

En el barrio El Limonar.

No tenemos biblioteca.

Porque dice nuestro ilustre.

Que no hay pasta pa el palustre.

Ande ande ande VIVA el Limonar.

Aunque no me llamen

No me harán callar.

Por Enrique Rodriguez- música Navidad Navidad

Limonar Limonar.

Deja de soñar.

El alcalde o el concejal.

No nos darán na.

No nos contéis más.

Historias o promesas.

Que nunca cumpliréis.

Ni ponéis sobre la mesa.

Después sí que pedís.

Que os votemos alegres.

Pero a la hora de cumplir.

Miráis para el celeste.

Limonar Limonar.

Deja de esperar.

Los políticos al final.

Nunca cumplen más que pa votar.

Por A. Pedrajas, música La Marimorena

En el barrio El Limonar

No tenemos carril-bici

Ni sede para reunirnos

Y eso que acabó la crisis.

Ande ande ande los politicuchos

Pase lo que pase

No trabajan mucho.

Por A. Pedrajas, música La Marimorena

La primera zambombá

La hacemos en Baden Power

To lleno de jubilatas

Viva jubilatas power.

Ande ande ande vamos pa la fuente

Fuente Berrocal que tienes enfrente.