El alcalde lamenta la falta de interés de la Junta por Málaga estos años

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, pasó ayer factura al Gobierno socialista en la Junta de Andalucía durante tantos años y lamentó su «falta de interés» en muchos temas que atañen a la ciudad, de forma que espera que el futuro Ejecutivo autonómico, que podría recaer en el presidente del PP andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, si recibe finalmente el apoyo de Ciudadanos, permita desbloquear muchos proyectos importantes para la ciudad como lo que hay que hacer en la ribera industrial del río Guadalhorce para luchar contra los efectos de las periódicas inundaciones o los accesos previstos al Parque Tecnológico de Andalucía, entre otros.

«Espero que podamos mejorar mucho», dijo, aunque no se refirió expresamente ni al metro ni al proyecto del Guadalmedina. Aludió así a los problemas «que ha generado el estudio de inundabilidad por parte de la Junta, para mí con poca sensibilidad, con una consultora que, sin conocer la zona, dio conclusiones muy alarmistas, que han generado freno a la inversión en Málaga en los polígonos y ha retrasado la generación de empleo». Así, señaló que, en coordinación con la Junta, Promálaga ha hecho un estudio que concluye que, con pocos recursos, se podría solventar «ese tema». «Sin embargo, en los últimos meses hemos tratado de que el consejero pusiera un poco en marcha un estudio de impacto ambiental, que diera pautas. Redactamos una nota muy neutra previa a las elecciones, y no ha habido respuesta a eso», agregó el regidor malagueño.

El alcalde explicó que «ha habido falta de interés en resolverlo, espero que ese tema se desbloquee. Hemos dado una respuesta sensible y eficaz, y desde la Junta se ha dado una respuesta fría, neutra para un tema que alarmaba mucho a los empresarios malagueños y a los propios malagueños».

De la Torre afirma que estos problemas de inundabilidad del Guadalhorce podrían resolverse de una manera fácil, aunque la ciudad debe ser más sólida en cuanto a su respuesta ante las lluvias intensas. «Esas soluciones se podrán poner en marcha con gran rapidez, porque son poco costosas».

En cuanto a los accesos al PTA, el regidor dijo no saber «exactamente por qué no se ha hecho desde la Junta antes, los veo muy lentos, no es una inversión fuerte, y eso frena inversiones y expansión de las empresas en el PTA», en relación a la mejora de las vías de entrada a la tecnópolis.

También se refirió a la mejora de la calidad en la Formación Profesional, dado que, según dijo, «el empleo siempre está detrás» de sus reflexiones, aunque De la Torre puso otro ejemplo con la promoción de vivienda pública de alquiler por parte del Ayuntamiento cuando quien tiene las competencias para ello es la Junta de Andalucía.