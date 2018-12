Málaga enseña su potencial económico a los estudiantes extranjeros

El Ayuntamiento, a través del Área del Economía Productiva, está llevando a cabo un proyecto destinado a estudiantes extranjeros para promocionar Málaga no solo como destino turístico, sino como una ciudad con gran potencial económico y empresarial. Para ello, están programas dos rutas para los días 18 y 20 de diciembre por los centros de actividad, emprendimiento e innovación de la capital.

El Área de Economía Productiva ha puesto en marcha un proyecto dirigido a fomentar la visibilidad y posicionamiento de Málaga como una ciudad con gran potencial económico y empresarial. A través de estudiantes extranjeros que vengan a Málaga a aprender el idioma, han programado dos rutas para los días 18 y 20 de diciembre en los centros de actividad empresarial principales. "El objetivo es atraer empresas que conozcan al municipio como un destino idóneo para invertir, para trabajar y para vivir y en esa línea de promoción aprovechamos las sinergias turisticas como empresariales", explicó la concejala María del Mar Martín Rojo.

El objetivo es que los estudiantes transmitan sus vivencias a sus países de origen. "Estamos encantados de que todo el mundo quiera aprender español en málaga y queremos aprovechar para que ellos sean nuestros embajadores", argumenta la concejala. A diferencia del turismo vacacional, estos extranjeros conviven durante un largo periodo de tiempo en la ciudad, lo que permite adquir mayor conocimiento y, por ello, ser mejores transmisores de información.

La primera ruta, 'After and Now', visitará el Polo Nacional de Contenidos Digitales; la Farola Open Future; Instalaciones de Promálaga en Tabacalera, Urban Lab y Smart Cities; Torre Mónica y el puerto en la zona de San Andrés.

La segunda ruta, 'PTA Road', sin fecha de comienzo aún, consiste en una visita al Parque Tecnológico de Andalucía y en conocer las empresas instaladas allí: PTA, DERKA, Ceregumil y BIC.

El número de estudiantes extranjeros está creciendo alcanzando en 2017 los 16.692. Supuso un aumento del 17,6% con respecto a 2016.