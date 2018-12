Las claves de Málaga CityHub, una cita para abordar la innovación y el talento

­Cerca de doscientas personas asistieron ayer al evento Málaga CityHub, un encuentro organizado por el grupo Prensa Ibérica y La Opinión de Málaga en el que se desglosaron algunas de las claves en materia de innovación, tecnología, infraestructura o emprendimiento para atraer inversiones y captar talento para la ciudad.

Con un programa detallado compuesto por ponencias y mesas redondas, la jornada comenzó a las 09.30 horas en el Palacio de Ferias y Congresos. Una cita que contó con el apoyo del Ayuntamiento de Málaga, la Fundación Unicaja, la Universidad de Málaga y el PTA y que moderó el experto internacional en music thinking, creatividad y marca Salvador López. Para empezar, un original ejercicio para despertar ambos hemisferios y mostrar que se pueden reprogramar las neuronas.

La primera en intervenir fue la teniente alcalde delegada del Área de Economía Productiva, Turismo y Promoción de la Ciudad, María del Mar Martín Rojo, que hizo hincapié en el interés de elevar la proyección internacional de Málaga y la captación de inversión extranjera acompañado de un plan estratégico al que se suman factores como el clima, la hospitalidad y punto geográfico que supone la ciudad en materia de conexiones.

El vicerrector de Innovación Social y Emprendimiento, Rafael Ventura, expuso que la UMA tiene como objetivo convertir la ciudad en un lugar atractivo para invertir y vivir y su razón de ser se basa en la formación, la investigación y la transferencia.

El director financiero de la Fundación Unicaja, Javier de Pro, detalló que además de dinamizar y promocionar Málaga, son necesarias las acciones que ayuden a retener el talento.

Tras esta breve introducción, la primera ponencia vino de la mano del experto en estrategia de ciudades y profesor de IE Business School, Gildo Seisdedos. Bajo el nombre 'La era de las ciudades: Claves para dinamizar el crecimiento y generar oportunidades de negocio', el experto indicó que Málaga es un buen ejemplo de análisis de políticas atractivas para atraer inversión. «Ha pulsado las teclas adecuadas», matizó. Un escenario que explicó con cinco efectos conseguidos: el efecto Guggenheim, los elefantes blancos, la atracción del talento, el efecto California y la smart city. A su juicio, la asignatura pendiente es que su presencia dentro de la mente de los inversores sigue asociada al turismo, cuando también debe ser asociada la ciudad al desarrollo empresarial.

'Empresas 4.0: Responder a la transformación digital' fue la siguiente intervención a cargo del CEO de Satlantis, premio Best Company in the industry 4.0 por la Comisión Europea y exsecretario de Innovación del Gobierno de España, Juan Tomás Hernani, quien aseguró que las empresas son menos digitales que las personas que forman partes de ellas, lo cual genera oportunidad.

Hernani realizó un recorrido por la historia y sus hitos en materia tecnológica. «La revolución digital es el cambio irreversible y una vez más nos ha hecho global y nos ha conectado en todas las dimensiones», sentenció.

En la nueva agenda del empresario, expuso la necesidad de buscar nuevas oportunidades con la transformación digital, desarrollar la organización de cara al siglo XXI, aprender a vincular talento y desarrollar una marca, además de generar confianza con clientes y proveedores.

Málaga CityHub continuó con una mesa redonda para abordar la atracción y retención de talento. Una charla que contó con representantes de la Fundación Unicaja, la Universidad de Málaga, Accenture y Grupo Premo y en la que se afirmó que el talento es el motor de la innovación o que se trata de una ventaja competitiva.

Además, el técnico de la dirección financiera de la Fundación Unicaja Juan Antonio Cano detalló que para impulsar a emprendedores en la región la Fundación iniciará en 2019 un programa con 5 millones para respaldar proyectos. Una idea que aplaudió el vicerrector de la UMA Rafael Ventura, quien recordó que la innovación y el emprendimiento tienen un espacio propio en Link by UMA.

El responsable de Accenture, Jaime Matas, aseguró que «generar más valor nos dará oportunidades y recursos para poder reinventarnos».

En cuanto al Grupo Premo, su representante, Antonio Rojas, expuso que la cultura de la creatividad y el entretenimiento son las bases para retener talento.

La siguiente mesa redonda giró en torno a las fortalezas de la ciudad, un tema sobre el cual el alcalde, Francisco de la Torre, aseguró que Málaga ha crecido muy rápido en materia de infraestructuras, con el PTA, el centro histórico y otros segmentos en los últimos años, pero le falta tener más visibilidad a nivel internacional.

«Creo que el momento es muy bueno en materia de crecimiento y hay que pensar en el futuro con estrategias de sostenibilidad con una planificación medida», indicó el gerente del Museo Picasso de Málaga, José Lebrero. Sin embargo, el representante del Puerto de Málaga, Paulino Plata, expuso que la ciudad aún tiene un pilar «muy endeble» en el sector industrial y en el que el puerto de Málaga podría ser clave, para dinamizar. Además, reclamó la creación de un ferrocarril para transportar mercancía o el Corredor Central, entre otros proyectos. «Tenemos que tener más ambición y proyección de futuro», expuso.

La representante de la asociación de parques científicos y tecnológicos de España, Soledad Díaz, aseguró que el Parque Tecnológico de Andalucía es uno de los mejores embajadores de la marca Málaga a nivel mundial y que Málaga es uno de los mejores ecosistemas innovadores de España, aunque, quizá, para mejorar, falte «poner algo de más pasión por parte de todos los colectivos».

Para abordar la eficiencia energética y las ciudad smart, el embajador para la Agencia Digital y presidente de la Internet Society, Andreu Veà, afirmó que «los trabajos se perderán pero inventaremos otros», una ponencia en la que se marcó como objetivo cambiar la vida de los ponentes.

Explicó su proyecto durante 20 años de capturar las voces de aquellos que han hecho internet; 320 personas en casi 20 años. También expuso como se aplica la tecnología para ahorrar gastos y hacer edificios más eficientes o cómo evolucionarán los vehículos en un futuro.

El director de La Opinión, José Ramón Mendaza, aseguró por su parte que un medio de comunicación como La Opinión de Málaga «tiene el deber de generar encuentros como éste, de propiciar una puesta en común de ideas que sirvan para impulsar el progreso de la ciudad y la calidad de vida de sus habitantes». «Málaga funciona, está en la vanguardia de las ciudades inteligentes, ha sabido aprovechar la cultura como motor de transformación, tiene buenas infraestructuras de transporte, calidad de vida, liderazgo político y una apuesta decidida por retener el talento. Le falta mejorar su posicionamiento global», añadió.

Para cerrar la jornada, el experto y autor de Rockvolución empresarial, Salva López, explicó a través de la historia de la música y las emociones cómo se han logrado grandes hitos en la música. «Si sintiéramos más emociones a menudo necesitaríamos menos medicinas porque son terapéuticas», expuso. Una intervención que culminó a ritmo de Queen y con la premisa de no olvidar nunca que las emociones son la base de todo.