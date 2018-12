Expertos instan a empresarios de Málaga a prepararse ante el Brexit

La Secretaría de Estado de Comercio ha organizado hoy una jornada divulgativa en Málaga para que los empresarios sepan los posibles escenarios a los que se atienen con el Brexit y las consecuencias que puede haber para sus empresas. Así, a pesar de la incertidumbre que existe en torno al tema, los expertos coinciden en que la salida está asegurada y, por tanto, hay que ir adaptándose a esta nueva situación.

Para Alfredo Montanari, jefe de Dependencia de Aduanas, "aunque ahora mismo es todo muy incierto" todo indica que el Reino Unido va a tener consideración como país tercero, aunque espera que haya un acuerdo para que las consecuencias aduaneras no sean tan duras. Y es que, según Pedro Pascual, subdirector de Política Arancelaria e Instrumentos de Defensa Comercial en la Secretaría de Estado de Comercio, si no se llega a un acuerdo el Reino Unido quedaría en una unión aduanera que podría provocar una situación de "estancamiento". Como todos los escenarios son posibles actualmente, Pascual prefiere posicionarse en el "peor de los escenarios" para que las empresas sepan a qué pueden enfrentarse y empezar a trabajar desde ahí.

Algunas empresas ya han ido abriendo sucursales en Reino Unido, otras continúan esperando a lo que pueda ocurrir, pero cada una, según sus circunstancias, necesidades y mercados se tienen que ir adaptando a las nuevas circunstancias, explica Montanari. Pase lo que pase, Pascual lo tiene claro: "Tenemos que trabajar con Reino Unido" debido a la importancia de este mercado para España. Y es que Reino Unido es el tercer cliente de bienes y servicios de España, "nuestro segundo destino de inversiones, y nuestro primer cliente en servicios turístico", ha subrayado Pascual. "Debe seguir siendo un mercado prioritario aunque la situación sea más difícil".

"Si se convierte en un país tercero, algo que supondrá complicaciones para las empresas, igualmente habrá que adaptarse porque no se puede prescindir de ese mercado", ha insistido, señalando que cada empresa deberá estudiar su situación, "hacer planes de contingencia o ver si necesitan ayudas de agentes de aduanas para abordar la situacion" porque "puede que a partir del 30 de marzo se conviertan en un país tercero que tenga aranceles y controles de frontera que ahora mismo no existen". Aunque "si la situación no es tan mala porque hay un periodo transitorio -que se extendería hasta 2020- el tiempo para adaptarse será mayor".



Principales consecuencias

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio, Jerónimo Pérez Casero, ha explicado que las principales consecuencias del Brexit en la provincia malagueña están relacionadas con la exportación, la importación y el turismo.

"Somos deficitarios en el saldo exterior porque importamos más de lo que exportamos y la previsible bajada de la libra esterlina va a perjudicar más este tema, va a acrecentar ese saldo negativo". Además, "los británicos son los principales turistas de Málaga y esa bajada va a perjudicar que vengan o que gasten menos". Asimismo, hay 65.000 residentes británicos en la Costa del Sol. "Esto va a ser perjudicial para la economía malagueña que depende mucho del mercado británico en el aspecto turístico y residencial".

Así, el objetivo principal de esta jornada ha sido avanzar cuáles son esos cambios para que las empresas puedan estar preparadas y ello no suponga un freno en su política de exportaciones. Por ello, Blas Vicente, subdirector general de Inspección y Certificación de Asistencia Técnica y Comercio Exterior en la Secretaría de Estado de Comercio, insta a que aborden los cambios previamente para que cuando se produzca cualquier circunstancias las empresas estén preparadas.