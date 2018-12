Bosque Urbano hará este domingo una plantación simbólica en Repsol

La plataforma ciudadana Bosque Urbana Málaga plantará este domingo, a partir de las 10 de la mañana, en los antiguos terrenos de Repsol, una quincena de árboles por segundo año consecutivo, para reivindicar que toda la parcela, de 177.000 metros cuadrados, se convierta en una gran zona verde y no se edifique en ella.

El portavoz de la plataforma, Pedro Francisco Sánchez, explicó que se plantarán, entre compras y donaciones de los voluntarios, chopos y pinos, entre otras especies y también se sacarán esquejes.

El punto de reunión será la entrada por el barrio de Dos Hemanas, en la calle Sillita de la Reina.

"Es una plantación simbólica que luego mantenemos con riego en verano gracias a los voluntarios. Nuestra idea es ir poco a poco tomando este espacio para que vaya tomando forma la idea de un bosque urbano", señaló, y explicó que a pesar de que han tenido algunas pérdidas, se mantiene el 70 por ciento de las plantaciones que hicieron el año pasado por estas fechas.

En el pasado pleno de noviembre,todo los grupos de la oposición votaron a favor de la moción planteada por la plataforma ciudadana Bosque Urbano Málaga para que el Ayuntamiento renunciara o trasladara de sitio los derechos de edificación de la zona; la moción no salió adelante por los votos en contra de PP y Ciudadanos y el voto de calidad del alcalde.

Pedro Francisco Sánchez hizo especial hincapié en el daño que al pequeño comercio de la Cruz de Humilladero y la Carretera de Cádiz hará el centro comercial previsto en Repsol, "cuando la demanda de centros comerciales y grandes superficies está más que cubierta en Málaga".

También subrayó que pese al anuncio del equipo de gobierno del aumento de zonas verdes hasta los 130.000 metros cuadrados, "el PGOU no se ha modificado y por tanto lo previsto en esa parcela son cuatro torres, un centro comercial, 50.000 metros cuadrados para parque, 20.000 para jardín y 7.000 para zonas de recreo".