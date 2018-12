La ONCE reparte 19 millones de euros en la provincia de Málaga

ONCE

La ONCE ha repartido este viernes un total de 19 millones de euros en la provincia de Málaga a través de sus populares sorteos del 'Cuponazo' y el 'Eurojackpot', con premios del que se han visto agraciados dos acertantes del barrio de Nuevo San Andrés de la capital malagueña y del municipio de Coín.

Es la primera vez desde que la ONCE vende el juego europeo del 'Eurojackpot', en 2012, que coinciden los dos premios mayores en el mismo destino, según ha informado la organización en un comunicado este sábado.

Además, es la segunda vez que el 'Eurojackpot' vuelca su fortuna en Andalucía después de que un acertante de Almería se llevara un bote de 18 millones de euros el pasado mes de noviembre.

Se da la circunstancia de que el sorteo de este viernes también dejó un premio de segunda y de tercera categoría en España, en Palma de Mallorca y León, respectivamente, aunque el bote íntegro de los diez millones ha ido para Málaga con un único acertante entre 18 países europeos que juegan a esta modalidad de juego activo, que son Alemania, Finlandia, Dinamarca, Eslovenia, Italia, Países Bajos, Estonia, España, Croacia, Islandia, Letonia, Lituania, Noruega, Suecia, República Checa, Hungría, Eslovaquia y Polonia.

José García, afiliado a la ONCE y vendedor desde 1983, se enteró este viernes por la noche por una llamada de la ONCE de que había dado el bote de los diez millones de euros que ofrecía ese día el 'Eurojackpot'.

Según explica la ONCE, este vendedor se encontraba con amigos en la peña recreativa El Salero y allí estalló en jubilo. Hace dos años, en el mismo quiosco ubicado en la calle Puerto Oncala, repartió otros 350.000 euros con diez cupones premiados con 35.000 euros cada uno. "Si con 350.000 euros fui feliz, ahora con diez millones, es indescriptible, es maravilloso", decía emocionado.

"Esto va a dar un chupinazo a las ventas de Málaga", añadía sin lograr adivinar ni quién puede ser el afortunado ni, mucho menos, qué puede hacer uno de sus clientes con diez millones de euros de premio. "No sé, la verdad, qué se puede hacer con tanto dinero", reconocía entre felicitaciones de los suyos.

A pocos kilómetros, Aurelio Sánchez, afiliado también a la ONCE y vendedor desde hace doce años, compartía con su familia la alegría de haber dado la serie del 'Cuponazo' agraciada con los nueve millones de euros, además de otro cupón premiado a las cinco cifras con 25.000 euros.

Ha dado la suerte a través del TPV por el que el cliente elige el número que quiere jugar, por eso no supo que había dado el premio hasta que se lo confirmaron desde la ONCE. "Me alegro mucho por mí y por el que le haya tocado --decía--, por lo menos va a tener una feliz Navidad". El resto de premios del sorteo del 'Cuponazo' ha ido hasta Cataluña, Extremadura y Galicia.

Para el próximo viernes, 21 de diciembre, el 'Eurojackpot' de la ONCE vuelve a ofrecer otro bote de diez millones de euros. Y la ONCE celebrará su Sorteo de Navidad el próximo 1 de enero, que este año pone en juego 910.000 cupones premiados por diez euros y ofrece más de 47 millones de euros en premios.