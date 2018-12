Pisos de acogida de la Aecc: un hogar para los pacientes oncológicos

Además de todos los servicios que ofrece la Asociación Española Contra el Cáncer, con el objetivo de ayudar a las familias que con motivo de los tratamientos tienen que abandonar su domicilio durante periodos de tiempo y puedan hacerlo en compañía de algún familiar, en Málaga Aecc tiene 11 pisos que permiten a un gran número de enfermos y familiares tener la oportunidad de afrontar la enfermedad en un entorno afectivo, adecuado y cercano al hospital sin que suponga un gasto económico.

Ahlam tiene 13 años y desde que tiene cuatro lucha contra un tumor cerebral al que los médicos aún no han encontrado solución. Es natural de Nador (Marruecos) aunque por su enfermedad siempre ha estado yendo y viniendo a Málaga, en concreto al Hospital Materno Infantil y en la actualidad acude al Hospital Regional Universitario, donde se encuentra recibiendo un tratamiento diario para preparar su cuerpo para las sesiones de radioterapia.

Nunca antes había estado tanto tiempo en Málaga como ahora. Lleva un mes junto a su madre, Habiba Tarzit, en uno de los pisos de acogida que la Asociación Española Contra el Cáncer tiene en la ciudad para que los enfermos y familiares que residen fuera de la capital puedan hospedarse de manera gratuita mientras que reciben el tratamiento.

En el caso de Ahlam y Habiba era imposible desplazarse de forma continuada a Málaga, y más costear un alojamiento en la ciudad durante el tiempo que necesitan esta aquí, junto con la manutención y el coste de los tratamientos. Por eso el oncólogo que trataba su caso se puso en contacto con la trabajadora social del centro sanitario, que remitió la situación a Aecc.

«Son momentos muy duros, lejos de la familia. Mi marido también está enfermo y estamos las dos solas aquí afrontando todo. Estando en el piso al menos estamos acompañadas y con otras familias que pasan por situaciones parecidas», relata Habiba

En la Asociación Española Contra el Cáncer la trabajadora social, Olga Santiago, coordina desde hace diez años los nueve pisos de acogida con los que cuenta la organización– ocho de ellos se encuentran en un bloque de apartamentos en calle Capuchinos, y el noveno es el piso de tres habitaciones, destinado a los niños de oncología, que actualmente se está reformando para convertirlo en una nave espacial.

Las familias suelen proceder de municipios de Málaga, Granada, Almería , Cádiz, Valladolid, Alicante, Ceuta, Melilla y Marruecos.

«Muchos pacientes que necesitan trasladarse a la capital para recibir tratamientos oncológicos, pruebas o someterse a alguna cirugía se encuentran sin recursos económicos para costearse un alojamiento. Por eso aquí les facilitamos un hogar durante el tiempo que necesitan», apunta la trabajadora social,que añade que lo fundamental es mejorar la calidad de vida del paciente y de sus familiares, cubrir las necesidades principales, darles intimidad, apoyarles y crear espacios de convivencia con otras familias.



Apoyo psicológico

Otro de los objetivos principales que persigue la asociación con el desarrollo de esta acción es que se puedan contrarrestar las alteraciones emocionales y sociales del enfermo de cáncer, por eso se ofrece apoyo psicológico y humano a los pacientes y familiares durante toda la estancia.

Una de las personas que más sirve de apoyo a las familias que entran en los pisos de acogida es Fátima Zymbioui, la intérprete de la asociación.

Desde hace 20 años, Fátima se encarga además de atender a las familias que llegan a Málaga, y de ayudarles en todo lo que necesitan mostrando siempre su cariño y recibiendo muchísimo agradecimiento a cambio.

«Estoy todos los días con ellos y al final es inevitable crear un vínculo. Los pequeños me llaman tita. Las personas que se recuperan luego vienen a la ciudad a visitarme. Para mi son mi familia», cuenta la traductora. Aunque es un trabajo duro, Fátima confiesa que no lo cambiaría por ningún otro. «Por desgracia muchos de los que han pasado por aquí han fallecido. Al principio lo pasaba muy mal y alguna vez me planteé dejarlo pero sé que todo compensa. Ayudo a mucha gente y recibo mucho más de lo que yo les doy a ellos».