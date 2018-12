'Yo decido cuándo, cómo y con quién' es el lema de la nueva campaña del Ayuntamiento de Málaga que, con motivo de las fiestas navideñas, ha editado una guía para prevenir la violencia machista en el ocio nocturno. Y es que, "el ocio nocturno puede ser un caldo donde se den estas situaciones", ha explicado el concejal de Igualdad, Raúl Jiménez, quien ha resaltado que el mensaje de esta iniciativa es resaltar "algo tan simple como la libertad de la mujer".

Ha subrayado que "aunque todos podemos pensar en un primer momento que las mujeres son libres la realidad es que no lo son porque todavía se producen episodios de agresiones sexuales que coartan la libertad de la mujer". Es por ello que el Consistorio pretende "inundar Málaga y la mente de los malagueños" con cartelería y difusión de la campaña en redes y medios de comunicación. El objetivo es que las mujeres dejen de tener miedo cuando salen por la noche o que volver a casa de noche sea un riesgo. Hay es ser consciente de que "no podemos aceptar este comportamiento. Tenemos que tenerlo interiorizado", ha señalado Jiménez.

Además, las 8.000 guías editadas serán distribuidas en bares, discotecas, restaurantes, institutos y universidades. Con la intención de llegar, sobre todo, al público juvenil, ha señalado la directora técnica del Área de Igualdad, Mar Torres Casado de Amezúa. En ella aparecen una serie de consejos para hombres y mujeres. En concreto, a ellos se les recuerda que las mujeres son libres, tienen derecho a poner límites a lo que no les gusta en cualquier momento, a vivir libremente su sexualidad con quien y cuando deseen y marcar las reglas de su vida. Y, además, se les insta a actuar si son testigos de una agresión.

Por su parte, a las mujeres la guía explica señales de alarma de comportamientos machistas y se les sugiere qué hacer ante una agresión, como mostrar disconformidad, decir claramente que no, aunque sea una persona conocida, y contar a amigos y familiares lo que ocurre. Asimismo, en caso de haber sufrido maltrato o agresión sexual se recuerda a las víctimas que aunque no quieran denunciar, si se lavan el cuerpo se pierden las pruebas que pueden ayudar de cara a un juicio. Por ello, se les anima a llamar a alguien de confianza, acudir a un hospital y buscar ayuda profesional.

Esta campaña, que recuerda los teléfonos a los que hay que dirigirse para denunciar estas acciones, está enmarcada en el II Plan Transversal de Género del Consistorio y continúa con otras como la campaña No es no, que se lleva a cabo en Feria. Y es que, en todos los acontecimientos que impliquen ocio nocturno, como Feria, Carnaval, Navidad o Semana Santa, es importante insistir en este mensaje: que las mujeres son libres y que los hombres no tienen derecho a nada sin su consentimiento.