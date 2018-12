El Monte Activo de Málaga tiene más de 7.800 clientes tras crecer un 15 % anual

La Fundación Unicaja, heredera de la antigua caja de ahorros y máxima accionista de Unicaja Banco, inauguró ayer las nuevas oficinas de Monte Activo, la renovada denominación de lo que siempre se ha conocido como Monte de Piedad. Las dependencias, situadas en la esquina de la calle Molina Lario con la plaza de la Marina, ofrecen servicio a 7.841 malagueñas que han realizado 17.926 operaciones en él. Los clientes de Monte Activo suele manejar importes por sus préstamos de entre 600 y 700 euros, según explicó el presidente de la Fundación, Braulio Medel. Con respecto al año anterior se ha incrementado el importe medio de cada préstamo gestionado. Medel afirmó que el número de clientes también está aumentando, con una subida del 15% en el último año.

A la inauguración acudieron también, entre otros, el presidente de Unicaja Banco, Manuel Azuaga, y el presidente de la Diputación de Málaga, Elías Bendodo.

Con este estreno de oficinas, el Monte Activo de la Fundación Unicaja «cambia su nombre y renueva su imagen corporativa para reflejar el dinamismo de su modelo de concesión de préstamos prendarios (con garantía de devolución de la joya depositada) y el movimiento hacia el futuro de la institución». Medel recordó que el impulso a los Montes Activos desde la Fundación Unicaja responde «a la esencial función social que desempeña la institución con sus actividades». Aunque actualmente el perfil de usuario de estos servicios y sus necesidades son muy diversos, el modelo de los Montes de Piedad (ahora Montes Activos) mantiene su función social originaria de dar acceso a todas las personas a la financiación.

El nuevo Monte Activo representa una alternativa de financiación para particulares, con la principal ventaja de la posibilidad de la recuperación del aval del préstamo. Su funcionamiento se basa en la concesión de préstamos prendarios con garantía en base al valor de tasación de una joya. Los préstamos tienen una vigencia de un año, aunque contemplan renovaciones. Transcurrido el tiempo estipulado por ambas partes, los Montes Activos organizan subastas públicas a través de la web www.preseasubastas.es.

«Hay familias aquí que no tendrían acceso a cubrir una necesidad económica perentoria si no existiesen estos Montes. Uno de los fines de las cajas de ahorro en el siglo XIX era ofrecer inclusión financiera a todas las personas. Nosotros nos sentimos orgullosos de aquello, que es la historia de las cajas que en su día dieron lugar a Unicaja», dijo. La tasa de morosidad de los clientes de los Montes de la Fundación no alcanza el 1%.

La Fundación Unicaja cuenta con tres oficinas de Monte Activo en Málaga, Almería y Cádiz que, según los datos registrados hasta septiembre de este año, tienen una cartera total de 15.180 clientes que han realizado 34.457 operaciones en ellas. Está previsto inaugurar en 2019 una nueva oficina en Jaén.