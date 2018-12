El AMPA del Padre Jacobo reclama una parcela para un edificio de Bachillerato

Un centenar de padres de los colegios Padre Jacobo, San Patricio, Divino Maestro y Espíritu Santo, todos pertenecientes a la Fundación Diocesana de Enseñanza Santa María de la Victoria, se manifestaron en la mañana de ayer por las calles de Carretera de Cádiz para reclamar al Ayuntamiento de Málaga la cesión de una parcela junto al depósito de la grúa municipal, en la barriada de La Princesa, donde poder construir un edificio donde escolarizar a los alumnos que quieren continuar estudiando Bachillerato.

La presidenta del AMPA del colegio Padre Jacobo, Ana Ruiz, explicó que el proyecto está aprobado desde hace dos años y la Fundación estaría dispuesta a construir «en el momento en que se librara esta pastilla». «En el Ayuntamiento nos dicen ahora, sin embargo, que no es fácil pero no nos dan muchas más explicaciones», señala Ruiz. Cuando los alumnos de estos centros terminan la ESO, no tienen muchas opciones. La mayoría tiene que ir al IES Huelin, el más cercano, «pero está siempre lleno y los que no logran plaza terminan en Carranque», explica Rafael González, uno de los padres que se manifestaron ayer. De hecho, no son pocas las familias que cuando sus hijos terminan la Primaria, los matriculan en Secundaria en el instituto de Huelin para garantizarse así una plaza en Bachillerato. «Normalmente siepre hay que pedir la ampliación de una línea que la Junta no concede hasta septiembre», añade Ana Ruiz. Esto genera mucha incertidumbre en las familias.

El nuevo edificio, prácticamente anexo al colegio Padre Jaboco, serviría para corregir esta situación y crear un instituto de dos líneas por cada modalidad de Bachillerato. «Es decir, que estamos hablando de muchos escolares cada año que podrían verse beneficiados», agregó Ruiz.

Fuentes de la Fundación Victoria, consultadas por este periódico, se limitaron ayer a decir que el AMPA de Padre Jacobo ha convocado la manifestación y como tal, «tiene total autonomía en sus decisiones fuera del recinto escolar». No obstante, Ruiz destacó el «apoyo que nos está dando el centro y la Fundación, aunque los padres podemos hacer más fuerza», sentenció.

Los padres se han tenido que movilizar rápido y en apenas cinco días, como destaca la presidenta del AMPA, lograron citar a más de un centenar de personas que en la mañana de ayer recorrieron en manifestación la plaza Garci Tello (junto al colegio Padre Jacobo), la calle Héroe de Sostoa, la avenida de la Paloma y la avenida Sor Teresa Prat, donde se encuentra la junta municipal de distrito de la Carretera de Cádiz.