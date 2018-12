"El golf es un deporte que genera mucho a nivel de desarrollo personal"

Su condición de deportista de alto rendimiento le permite compaginar sus estudios

Sus inicios en el mundo del golf estuvieron acompañados de su familia, aficionada también a este deporte. Desde Córdoba llegó a Málaga para estudiar Psicología, sin embargo, nunca dejó atrás el mundo del deporte. A día de hoy, Víctor Pastor cuenta con el reconocimiento de campeón universitario europeo en 2017 y ha sido reconocido como mejor deportista malagueño este 2018. Su última victoria, la Copa Baleares 2018. Logros que no son suficientes para este joven deportista, que quiere convertirse en profesional en el menor tiempo posible.

¿A qué edad empezó a jugar al golf? ¿Por qué este deporte y no otro?

Desde los dos o tres años siempre he estado en el campo. Mi familia lo practicaba y prácticamente me crié allí. Comencé jugando al fútbol y al tenis, pero vi que el golf era lo que realmente me gustaba.

Ahora cuenta con una larga lista de torneos ganados, pero ¿recuerda a qué edad ganó su primer torneo?

Pues la verdad es que no lo recuerdo bien. El Campeonato de España a partir de los trece o los catorce. Con la Federación Andaluza quedé segundo en el Campeonato de España Sub 6, y los dos últimos años, Campeón de Europa por selecciones y cuarto de Europa en individual.

¿Recuerda alguno de ellos especialmente porque le costase más ganarlo? Como por ejemplo la de Liberec, donde la climatología no fue muy favorable...

Sí, esa por ejemplo. Fue un campeonato extraño porque no jugamos en un campo normal , era diferente, en un ambiente muy diferente. Iba remontando, pero en los últimos hoyos cayó mucha agua y tuvimos que esperar un par de horas. Al final acabé primero, pero porque gané en el desempate.

Actualmente es campeón universitario europeo, ¿alguna vez imaginó llegar a un nivel tan alto?

La verdad es que sí, porque desde hace mucho tiempo llevo poniendo mucho empeño e interés en el golf y mi familia también ha gastado mucho tiempo en muchos viajes para apoyarme y se ha sacrificado mucho por mi.

¿Quiénes son sus referentes en el mundo del golf?

A nivel personal siempre ha sido mi hermano, siempre lo he visto como un ejemplo de esfuerzo y trabajo. Es campeón de España de profesionales 2017. A nivel de jugadores top, desde pequeño he crecido viendo por la tele a Tiger Woods; creo que cualquier joven que juegue al golf se ha fijado en él. También me parece un gran ejemplo Rory Mcllroy.

¿Alguna vez se planteó retirarse del mundo del deporte, por ejemplo cuando empezó la universidad?

No, porque siempre he estado ocupado con ello, compaginando ambas cosas a la vez, y nunca me ha supuesto ningún problema. Algún día malo he tenido pero nunca me he planteado dejar el golf.

¿Qué opina su familia sobre que compagine el deporte y la carrera universitaria a la vez?¿Le apoya en su decisión?

Sí, claro que me apoya. Yo soy de Córdoba y me vine a Málaga para estudiar y aquí tengo más facilidades. Gracias al reconocimiento de deportista de alto nivel, tengo más facilidades para poder estudiar y compaginarlo y tengo más instalaciones y más infraestructuras. Además, mi hermano es deportista profesional y yo lo seré dentro de poco.

¿Qué es lo que le ha dado hasta ahora su vida deportiva?¿Con qué se queda de estos años?

Me llevo muchísimas experiencias positivas e increíbles. He conocido a gente increíble y he hecho amigos para toda la vida. Creo que el golf es un deporte que genera mucho a nivel de desarrollo personal y te hace ser muy fuerte mentalmente.

En cuanto al reconocimiento de deportista de alto rendimiento en la UMA, ¿en qué le beneficia?

Pues tengo la facilidad de poder cambiar exámenes si tengo competiciones y necesito atrasar o adelantar alguno, también puedo hacerlo con las prácticas, ya que la asistencia a mis entrenamientos es a ciertas horas y a veces, si me coincide con clase, no puedo ir.

¿Cómo compagina su vida deportiva con la carrera universitaria?¿Cuál es su rutina diaria?

Pues tengo clase por las mañanas y suelo salir, ir a mi casa a comer y cambiarme para ir a entrenar. Los entrenamientos son desde las 15.00 hasta las 18.00 horas. Además, desde las 18.30 hasta las 20.00 horas, tengo preparación física en el gimnasio de la UMA con el entrenador. Después de esto ya vuelvo a mi casa, me ducho, ceno y me pongo a estudiar.

¿Ha tenido que renunciar a otras cosas para poder compaginar los estudios con el golf?

Sí, sobre todo en los dos últimos años que he estado jugando con la Selección Española porque me paso mucho tiempo viajando para competir. Cuanto mejor juego, más torneos tengo para jugar. Desde pequeño he tenido que renunciar a los fines de semana porque estaba jugando.

Cuando finalice los estudios de Psicología, ¿en qué piensa enfocar su vida?

Cuando termine la carrera me haré profesional ya que llevo toda mi vida dedicado al golf para esto. En cuanto a la Psicología, me encantaría formar parte de un equipo de alto rendimiento porque se echa en falta un perfil deportista que apoye psicológicamente a otros.

¿Cuál es su próximo reto deportivo?

Próximamente tengo varios campeonatos pendientes como la Copa del Rey o el Open de Estados Unidos en agosto.

Por último, ¿cómo ve actualmente el panorama del golf?

La aparición de talentos como Jon Rahm lo está haciendo mucho más visible. También se está haciendo más accesible económicamente gracias a escuelas municipales.