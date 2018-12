Málaga CityHub: Una jornada por la innovación

Transformación digital de las empresas, liderazgo, emprendimiento e innovación, las nuevas tecnologías y sus oportunidades o movilidad e infraestructuras son algunos de los temas que se abordaron en Málaga CityHub, un encuentro organizado por el grupo Prensa Ibérica y La Opinión de Málaga para aprender las claves sobre cómo se puede potenciar más aún la ciudad para convertirla en un polo de atracción económica y social.

Con un detallado programa de ponencias y mesas redondas en las que intervinieron agentes de diversos ámbitos, el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga fue el escenario en el que unas 120 personas participaron en esta jornada que contó con la colaboración del Ayuntamiento de Málaga, la Fundación Unicaja, la Universidad de Málaga y el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA).

El experto internacional en music thinking, creatividad y marca Salvador López fue el encargado de moderar esta cita que culminó con una ponencia sobre marca personal, pero antes de eso inició la jornada con un original ejercicio de coordinación para poner en funcionamiento ambos hemisferios. «Hoy es un día de reprogramación y ver cosas que no sabemos», expuso.

La primera en intervenir fue la teniente alcalde delegada del Área de Economía Productiva, Turismo y Promoción de la Ciudad, María del Mar Martín Rojo, quien ahondó en las fortalezas de la ciudad como la hospitalidad de sus habitantes, el clima o su enclave geográfico y estratégico como contexto favorable que ha ayudado a desarrollar su estrategia para fomentar la economía. «Hasta hace unos años Málaga era para visitar, de paso, pero ahora pasan más de 18 millones de pasajeros por el aeropuerto y cuatro vienen a Málaga. Es un destino atractivo para viajar, invertir y vivir», explicó. Un nuevo giro de la ciudad que el Ayuntamiento apoya con una línea estratégica a favor de la captación del talento y la inversión que le ha valido el reconocimiento de la Comisión Europea en materia de movilidad con su apuesta como ciudad inteligente.

Además, añadió que el último barómetro de inversión extranjera indica que el 90% de los inversores del último año van a incrementar su plantilla; el 60% aumentará su inversión.

El siguiente en subir al escenario fue el vicerrector de Innovación Social y Emprendimiento de la UMA, Rafael Ventura, quien indicó que la universidad tiene como objetivo convertir la ciudad en un lugar atractivo para invertir y vivir y su razón de ser se basa en la formación, la investigación y la transferencia de conocimiento. «El éxito de Málaga en la atracción de inversión es el éxito también de la UMA, somos partícipes de los mismos objetivos y resultados», sentenció.

A continuación, el director financiero de la Fundación Unicaja, Javier de Pro, añadió que hay que «dinamizar y promocionar las acciones y hacer que nos ayuden a retener el talento».

La primera ponencia vino de la mano del experto en estrategia de ciudades y profesor de IE Business School, Gildo Seisdedos. Bajo el nombre «La era de las ciudades: Claves para dinamizar el crecimiento y generar oportunidades de negocio», desgranó los puntos que debe reunir una ciudad para atraer inversión y potenciar la economía; una exposición en la cual aseguró que Málaga «ha pulsado todas las teclas adecuadas» para crear un modelo alternativo. Seisdedos indicó que la ciudad debe reunir cinco puntos y de los cuales «Málaga ha implementado todos». El efecto Guggenheim, los elefantes blancos, la atracción del talento, el efecto California y la smart city. Sin embargo, la asignatura pendiente es que su presencia en la mente de los inversores sigue asociada al turismo, cuando también debe ser asociada la ciudad al desarrollo empresarial. «Quizá lo que le falta es proyectar o transmitir la verdadera realidad: Que tiene todos los elementos para triunfar», sentenció.

«Empresas 4.0: Responder a la transformación digital» fue la siguiente intervención a cargo del CEO de Satlantis, premio Best Company in the industry 4.0 por la Comisión Europea y exsecretario de Innovación del Gobierno de España, Juan Tomás Hernani, quien aseguró que las empresas son menos digitales que las personas que forman partes de ellas, lo cual genera oportunidad.

Con una intervención que buscaba responder a cómo están cambiando las actividades cotidianas y un breve repaso por los principales hitos históricos en torno a la tecnología, expuso que el mundo empresarial se enfrenta a nuevos jugadores digitales, la inteligencia computacional o la necesidad de mantener el impulso innovador.

Como claves apuntó buscar nuevas oportunidades y revisar el modelo junto a la transformación digital, aprovechar las oportunidades, desarrollar la organización de cara a este siglo o aprender a vincular el talento o desarrollar la marca de comunicación es importante junto a generar confianza en clientes, proveedores y empleados.

El talento y la innovación

Málaga CityHub continuó con una mesa redonda para abordar la atracción y retención de talento. Una charla que contó con el técnico de la dirección financiera de la Fundación Unicaja, Juan Antonio Cano; el responsable de Accenture, Jaime Matas; el prepresentante de Grupo Premo, Antonio Rojas, y el vicerrector de la UMA Rafael Ventura. Un encuentro en el que se afirmó que el talento es el motor de la innovación y que se trata de una ventaja competitiva.

En esa línea, desde la Fundación Unicaja anunciaron la puesta en marcha de un nuevo proyecto para ayudar a nuevos emprendedores que tendrá un fondo inicial de 10 millones de euros.»La fundación da un paso más dentro de su papel activo y quiere impulsar proyectos que se están escapando», sentenció. Una apuesta que el vicerrector Ventura aplaudió y recordó que «la Universidad es el principal responsable de generar talento, generar investigación y transferencia que satisfaga las necesidades de las empresas».

En este punto, el representante de Accenture aludió a la figura de los intraemprendedores, personas a las que dentro de las empresas se les permite aportar ideas. «Se debe retener el talento basado en la cultura de la creatividad y entretenimiento», incidió Antonio Rojas, del Grupo Premo.

La siguiente mesa redonda giró en torno a las fortalezas de la ciudad, un encuentro en el que estuvieron presentes el alcalde, Francisco de la Torre; el presidente del Puerto de Málaga, Paulino Plata; la representante de la asociación de parques científicos y tecnológicos de España, Soledad Díaz, y el gerente del Museo Picasso de Málaga, José Lebrero.

De la Torre aseguró que Málaga ha crecido muy rápido en materia de infraestructuras, con el PTA, el centro histórico y otros segmentos en los últimos años, pero le falta tener más visibilidad a nivel internacional, un punto en el que trabajan. «Necesitamos que cuando una empresa se plantee montar algo en Europa, de las ciudades de entrada esté Málaga de partida», resumió.

«Creo que el momento es muy bueno en materia de crecimiento y hay que pensar en el futuro con estrategias de sostenibilidad con una planificación medida», indicó el gerente del Museo Picasso de Málaga, José Lebrero. Sin embargo, el representante del Puerto de Málaga, Paulino Plata, expuso que la ciudad aún tiene un pilar «muy endeble» en el sector industrial y en el que el puerto de Málaga podría ser clave, para dinamizar. Además, reclamó la creación de un ferrocarril para transportar mercancía o el Corredor Central, entre otros proyectos. «Tenemos que tener más ambición y proyección de futuro», expuso.

La representante de la asociación de parques científicos y tecnológicos de España, Soledad Díaz, aseguró que el Parque Tecnológico de Andalucía es uno de los mejores embajadores de la marca Málaga a nivel mundial y que Málaga es uno de los mejores ecosistemas innovadores de España, aunque, quizá, para mejorar, falte «poner algo de más pasión por parte de todos los colectivos».

Después de las dos mesas redondas fue el turno del embajador para la Agencia Digital y presidente de la Internet Society, Andreu Veà, que pronunció la ponencia «Ciudad smart: Movilidad, eficiencia energética y edificios inteligentes», en la que citó algunos de los ejemplos que tiene en su nuevo libro, Tecnología para andar por casa, sobre cómo la inteligencia artificial aplicada ha llegado para quedarse y hará que oficios actuales desaparezcan o se aplique la innovación para que sean más eficientes. También aprovechó para detallar su proyecto durante los últimos 20 años basado en capturar las voces de aquellos que han hecho internet; 320 personas entrevistadas para conocer cómo se ha creado internet.

El director de La Opinión, José Ramón Mendaza, aseguró por su parte que un medio de comunicación como La Opinión de Málaga «tiene el deber de generar encuentros como éste, de propiciar una puesta en común de ideas que sirvan para impulsar el progreso de la ciudad y la calidad de vida de sus habitantes». «Málaga funciona, está en la vanguardia de las ciudades inteligentes, ha sabido aprovechar la cultura como motor de transformación, tiene buenas infraestructuras de transporte, calidad de vida, liderazgo político y una apuesta decidida por retener el talento. Le falta mejorar su posicionamiento global», añadió.

Para cerrar la jornada, el experto y autor de Rockvolución empresarial, Salva López, explicó a través de la historia de la música y las emociones cómo se han logrado grandes hitos en la música. «Si sintiéramos más emociones a menudo necesitaríamos menos medicinas porque son terapéuticas», expuso. Una intervención que culminó a ritmo de Queen y con la premisa de no olvidar nunca que las emociones son la base de todo.