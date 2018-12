De la Torre le pone deberes al nuevo Gobierno de la Junta

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y su grupo político, el PP, presentaron ayer una moción que irá al pleno de mañana, el último del año, en el que desgranan un total de 26 proyectos autonómicos que hasta ahora, con Gobiernos de signo socialista en la Junta de Andalucía, no han cristalizado. La lista está dirigida al nuevo Ejecutivo que salga de las negociaciones entre Cs y PP para que «cambie la situación». En definitiva, el regidor malagueño le pone deberes al futuro Ejecutivo andaluz.

«Lo que tratamos es recordar de cara a ese nuevo Gobierno los temas que, ahora mismo en la ciudad, necesitan un cierto impulso, un impulso muy claro, y que están llevados con lentitud desde el Gobierno autonómico», dijo. Antes había afirmado que lo que espera es «un Gobierno que cambie la situación». «La moción es muy constructiva y no es una carta a los Reyes Magos; es absolutamente lo que venimos hablando desde hace años, con los mismos términos, el mismo lenguaje, la misma intensidad, con la misma exigencia, educación y colaboración leal», precisó.

Así, en relación a los accesos al PTA, construidos para 6.000 trabajadores y hoy casi hay 20.000, dijo que «no se han cambiado, tenían que haberse hecho hace años estas mejoras, el desdoblamiento del carril BUS-VAO, un nuevo acceso que descargue los problemas que Campanillas genera, sin perjuicio de ir avanzando en temas de Cercanías y metro, pero eso son temas de más lentitud, el parque necesita respuestas rápidas». Es más, criticó que no se haya hecho antes esta actuación con fondos europeos, que es otro de los fines de la moción, «queremos saber cómo se distribuyen por ciudades, por provincias», y se ofreció a pagar el 50% de la actuación en los nuevos accesos una vez descontado el dinero europeo.

Sobre el metro espera que haya un nuevo panorama. «Que terminen pronto las obras que tienen empantanado el Centro de Málaga en la margen derecha del Guadalmedina, la travesía bajo el río y la zona de la Alameda cuanto antes, y al mismo tiempo no hagan el metro en superficie al Civil». Aspira a valorar los resultados una vez acabada la extensión del suburbano a la Alameda, y luego, con la conexión adecuada con la EMT, «se puede llegar a una cifra de viajeros que esté en los 15 millones, sin perjuicio de recordar la ampliación hacia el PTA, donde hay un consenso muy claro vecinal y del propio parque».

También habló de los carriles bici, de forma que, según dijo, la Junta no ha hecho los kilómetros que debía y el Ayuntamiento ha ejecutado la mitad de los suyos; se refirió al vial distribuidor para aliviar la salida de los polígonos industriales, «se hizo una licitación por la Junta, se puso la primera piedra y no se puso más, que está muy ligado al acceso norte al aeropuerto»; habló de las tecnocasas, con un principio de acuerdo desde hace dos años «y no se ha firmado por la lentitud de la Junta», reclamó proactividad al nuevo Ejecutivo en materia de vivienda o en asuntos ambientales como los que competen a las obras fundamentales del Campamento Benítez, paralizadas, según declaró, por el parón en la licitación de los temas hidráulicos y medioambientales, señaló el parque de Arraijanal, aún no efectuado, la EDAR Norte, «se ha ido cobrando el canon del agua y debe tener un acelerón importante», la mejora de la Formación Profesional para generar empleo cualificado y ofreció el apoyo municipal para luchar contra el fracaso escolar.

También destacó otros aspectos, como la parcela que hay frente a la Comisaría, que debería haber sido cedida al Ayuntamiento hace décadas o del edificio de Correos, que cuenta con ofertas para acoger un hotel, y de los problemas generados por el estudio de inundabilidad del Guadalhorce que hizo la Junta de Andalucía, «este estudio lo conoce la Junta y técnicamente están de acuerdo, había una nota de prensa conjunta, con términos muy asépticos, pero no contestaron a ello; ahora hay que poner en marcha los estudios e informes ambientales y las obras, con pocos millones de euros podemos dar por resuelto ese tema».

Asimismo, hizo hincapié en la necesidad de licitar ya la redacción del nuevo hospital y se refirió a mejoras en tres centros de salud y del reparto del dinero europeo, entre otros muchos asuntos. «Es un resumen no total, podría añadirle el Auditorio», declaró. «Se trata de una especie de puesta al día, una hoja de ruta», relató.