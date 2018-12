Sólo el Carpena puede acoger en Málaga la gala de los Premios Goya

La contestación a una batería de preguntas presentada en la Comisión de Cultura del pasado lunes por el grupo municipal de Ciudadanos ha servido para conocer oficialmente las gestiones efectuadas hasta ahora por el Ayuntamiento para que Málaga acoja, algún día, la gala de entrega de los Premios Goya, un acuerdo, por cierto, que fue refrendado por unanimidad en la Comisión de Cultura de julio. Además de esas conversaciones previas, la contestación de la edil de Cultura, Gemma del Corral, deja una cosa clara: en la capital, y siempre según las exigencias de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España al Consistorio, sólo el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena estaría en condiciones de albergar la gala.

La sorpresa saltó el pasado 10 de julio, cuando la Academia de Cine eligió Sevilla para acoger la próxima gala de los Goya el 2 de febrero de 2019. Ello motivó una explosión de alegría en la ciudad hispalense y una catarata de críticas a la Academia en la capital costasoleña, sobre todo porque la apuesta malagueña por el cine español durante muchos años no ha recibido el premio que se esperaba, después de un Festival, por ejemplo, que cumplirá el próximo abril 21 ediciones. Sevilla acogerá la trigésimo tercera gala de los Goya, una decisión refrendada por unanimidad de los miembros de la Academia.

Gemma del Corral responde a Ciudadanos en base a la información que le traslada el director del Festival de Cine Español de Málaga, Juan Antonio Vigar, quien se ha encargado de las gestiones. Vigar se reunió en Madrid el pasado 5 de septiembre con el presidente de la Academia, Mariano Barroso, «una reunión en la que le trasladó el acuerdo del Ayuntamiento de iniciar la gestiones para celebrar una futura gala de los Goya en Málaga». Tras esa conversación y, para «la debida constancia escrita de lo hablado, remitió al presidente de la Academia, con fecha de 1 de octubre, un escrito indicativo del acuerdo aprobado por la Comisión de Pleno de Cultura del Ayuntamiento. Dicho escrito, enviado por email, recibió acuse de recibo inmediato, sin que, hasta la fecha, hayamos recibido respuesta escrita de la Academia».

Pese a ello, el 8 de diciembre Juan Antonio Vigar coincidió en el tren a Madrid con Mariano Barroso quien, «al trasladarle el hecho de no haber recibido respuesta, le comentó que creía que ya se nos había contestado oficialmente, planteándonos sus disculpas e indicándole que lo harán en breve». Por tanto, constata Gemma del Corral, «esto es todo hasta el momento ya que, al no existir indicación por parte de la Academia sobre sus planes de itinerancia de los premios Goya, no se ha podido avanzar en la concreción de qué edición y de los posibles espacios donde se podría celebrar la gala en Málaga, aunque teniendo en cuenta las necesidades que Mariano Barroso le trasladó en dicha reunión, el único espacio que podría albergarla es el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena».

La iniciativa de que la capital presentase su candidatura a acoger la gala de los Goya en Málaga partió de Ciudadanos y recibió el refrendo de todos los grupos. «Málaga es uno de los puntos neurálgicos de las ciudades importantes del cine español y en español, tiene instalaciones, planta hotelera, talento y la experiencia impagable del Festival de Cine para ser el escenario de entrega de estos galardones», aseguró en la presentación de la moción el viceportavoz de Cs, Alejandro Carballo, que compareció a las puertas del Teatro Cervantes.

Carballo desgranó lo que supondría la celebración de los Goya en Málaga: en la última edición, la gala logró un 20% de cuota de pantalla en televisión y cuatro millones de espectadores. El impacto económico estimado para la capital hispalense, dijo Carballo, es de 50 millones de euros en publicidad, cinco millones directos en la ciudad y 2.500 asistentes. «Los números nos salen, las cifras de participación y el prestigio de Málaga van al alza y los eventos dedicados al cine durante todo el año son muchos. Ahí están el MaF (música, poesía€; el Screen TV (series) y el Mosma (música de cine). Es el momento de abandonar los localismos y lo partidista para ponerse manos a la obra», señaló.

La formación abogó por que el Ayuntamiento y Vigar, que «tan buen trabajo está realizando, den un paso más y empiecen a hacer las gestiones necesarias con la Academia del Cine para celebrar algunas de las próximas galas».