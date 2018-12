Eduardo Zorrilla se perfila como candidato de Adelante Andalucía para el Ayuntamiento de Málaga

El actual portavoz de IU en el Ayuntamiento de Málaga, Eduardo Zorrilla, toma ventaja como futurible candidato de Adelante Andalucía para disputar la alcaldía de la capital en las elecciones municipales de mayo. Los magros resultados obtenidos el 2D por la confluencia han suscitado algunas dudas en el seno de IU, pero a cinco meses de ir de nuevo a las urnas, nadie cuestiona la fórmula de la confluencia con Podemos. «Ya hay que tirar con lo que hay», aseguraron fuentes de IU, señalando que otro giro estratégico sólo serviría para confundir y generar más incertidumbre entre el electorado. Por lo tanto, en IU se sigue con los pasos marcados y esta tarde Zorrilla será nombrado candidato del partido a la alcaldía de Málaga por el consejo municipal. Le acompañará como su número dos Remedios Ramos, que podría repetir como concejala en el Ayuntamiento de Málaga, tras estrenarse en la presente legislatura.

Ambos ya fueron propuestos por el propio partido como candidatos y, a lo largo de todo el día de hoy, la militancia de IU está llamada a ratificar con sus votos el planteamiento esgrimido por la dirección de la formación. La sede de IU en la capital permanecerá abierta a lo largo de todo el día para que la militancia pueda emitir su voto en este proceso de primarias internas. A las 20.00 horas de la tarde, se cerrará la urna. El consejo municipal se reunirá justo después y se darán a conocer los resultados. Tanto Zorrilla como Ramos gozan de una amplia aceptación entre la militancia local, por lo que no caben grandes sorpresas.

La designación de Zorrilla por parte de IU no le convierte, sin embargo, en el contendiente para disputar la alcaldía de la capital. Como IU quiere integrarse dentro de una amplia confluencia, que replicará el modelo de Adelante Andalucía de las pasadas elecciones autonómicas, a expensas de sumar más autores, se tendrán que celebrar unas primarias cruzadas con el resto de candidatos propuestos por los partidos que se vayan sumando. Aquí, el protagonismo, como segunda pata, radica en Podemos. Después de ausentarse de forma deliberada de los comicios locales en 2015, la formación morada se integrará en la confluencia de Adelante. En estos momentos, la formación morada está pendiente de realizar su proceso de primarias. Aunque, por el momento, es la única certeza que se ofrece por parte de los morados.

Indefinición



Ni hay aspirantes ni hay un calendario fijado para dirimir su proceso interno, a pesar de la manifiesta urgencia de los plazos. El nombre de Alberto Montero siempre ha planeado como un posible. No repetirá como diputado en el Congreso, aunque sigue sin aclarar si quiere dar el salto a la política municipal o no. Fuentes del partido explicaron a este periódico que se está hablando del mes de enero, pero que no hay nada fijado aún. Las mismas fuentes lamentaron esta situación de «indefinición» y admitieron que ahora mismo existe una «desmovilización» entre la militancia de Podemos en la capital. Esta desmovilización es la misma que sitúa a Zorrilla como favorito para ganar las futuras primarias cruzadas, a las que IU no está dispuesta a renunciar bajo ningún concepto. Entonces, Zorrilla podrá contar con un respaldo sin fisuras.