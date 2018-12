El pleno de Málaga aprueba el reglamento de los bomberos

El conflicto de los bomberos también ha vuelto a ser protagonista en el último pleno del año del Ayuntamiento de Málaga que ha aprobado, con los votos en contra de PP y la abstención de Ciudadanos, el reglamento para el servicio de extinción de incendios y salvamento presentado por la asamblea de funcionarios y el comité de huelga de dicho servicio, vía derecho de petición.

El grupo de Málaga Ahora ha defendido la moción urgente. Así, su portavoz, Ysabel Torralbo, ha dicho que se podría estar "horas" hablando de todo lo ocurrido en los casi dos años de conflicto, pero "nos hemos centrado en el reglamento, que era el paso que todos estaban de acuerdo que había que dar". Ha explicado que los bomberos han hecho un borrador de reglamento, adaptando lo que hay en otras ciudades a Málaga y "dentro del marco jurídico y legal".

"Se han superado muchos plazos y se está incumpliendo", ha lamentado Torralbo, al tiempo que ha recordado que el actual reglamento es de 1959 y es preconstitucional. Por último, ha pedido al alcalde, Francisco de la Torre, "honestidad, que afronte el conflicto y tome las riendas; ya está bien de esconderse".

Por su parte, el edil de Seguridad, Mario Cortés, ha enumerado todas las actuaciones, gestiones y negociaciones que se han llevado a cabo, incluyendo las cuatro reuniones de la mesa técnica, volviendo a recordar que hay cuestiones algunas que son del convenio colectivo. "Ha sido un año intenso de reuniones, donde se han aceptado un gran número de reivindicaciones; dejen seguir trabajando", ha añadido.

Es más, ha afirmado que los grupos políticos "estamos condenados a entendernos, porque no pueden aprobar en pleno un reglamento sin pasos preceptivos y nosotros no podemos aprobar en pleno el reglamento porque no estamos en mayoría". "Sigamos trabajando", ha sostenido.

Frente a ello, de nuevo Torralbo ha lamentado que el equipo de gobierno "han sido incapaces de aprobar un reglamento tras dos años de conflicto". En este sentido, Cortés ha dicho que el último documento está "bastante cercano", por lo que, a su juicio, "se debería cerrar un documento final y traerlo al pleno" donde "tendrán ustedes la última palabra y posicionarse".

Por su parte, el portavoz socialista Rafael Gálvez también ha recordado la situación de los bomberos y ha dicho estar el PSOE de acuerdo con la moción, instando a que, en lugar de que sea antes del fin del presente mandato, como proponía Málaga Ahora, se de plazo hasta enero.

"Ya han tenido tiempo y los bomberos han sido muy pacientes", ha afirmado, tachando al edil de Seguridad de "irresponsable" por todas las decisiones adoptadas en relación con este conflicto. "Es una vergüenza que los bomberos sigan con un reglamento preconstitucional", ha concluido.

El viceportavoz de Ciudadanos, Alejando Carballo, ha afirmado que la reivindicación es "justa" y "no tiene sentido trabajar un reglamento del año 1959". No obstante, ha recordado su grupo ha mediado para que se pudiera consensuar el reglamento.

Por ello, ha continuado, "viendo que parece que no haya voluntad real política para salir adelante un reglamento consensuado", propuso Cs una mediación, insistiendo en ello, y aclarando la abstención de su grupo municipal a la iniciativa.

"Les animo a que de verdad negocien y con consenso salga el reglamento y de no ser capaces se busque mediación fuera del Ayuntamiento", ha concluido.

Por su parte, el portavoz de Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, ha mostrado el apoyo a la moción, insistiendo en que "es necesario que este reglamento se actualice y se ponga en consonancia con la ciudad, que tanto ha crecido desde entonces".

Ha lamentado los compromisos que no ha cumplido el equipo de gobierno y las mociones aprobadas que no han sido ejecutadas. "Los bomberos han hecho su trabajo, y más de lo que es su trabajo", ha asegurado, lamentando que "no entiendo que más necesitan ustedes --el PP-- para cumplir con su obligación". "Les pedimos que cumplan con su obligación; aprueben el reglamento aunque sea lo ultimo que hagan ustedes en este gobierno municipal", ha concluido.

Por último, el concejal no adscrito Juan José Espinosa ha recordado que al inicio del conflicto los bomberos pedían tres cuestiones, siendo una de ellas el reglamento. Además, ha criticado que esta situación "viene a decir y poner en evidencia que ustedes --PP-- no tienen voluntad política para resolver el conflicto y lo niegan" , ha dicho, valorando el "esfuerzo" de los bomberos.